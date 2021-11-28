中國女奧客不滿下樓拿餐奶襲保全、外送員 大馬網友怒：滾回去！

馬來西亞一名中國女子日前因為不滿必須自己下樓拿餐，氣得拿自己點的奶茶潑人，還摔餐點。（圖翻攝自Michael Cheang臉書）

2021/11/28 20:04

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續肆虐全球，不少地區都仍禁止外送員進入社區上樓送餐，沒想到近日馬來西亞一名女子因為不滿自己必須親自下樓拿餐，不僅氣憤飆罵保全和外送員，還拿自己點的奶茶潑人。過程被路人拍下，保全公司的高層也將這段影片PO網，引發熱議。

馬來西亞雪蘭莪州保全公司「M-Forces Security Sdn Bhd」高層Michael Cheang，本月27日在臉書分享一段影片 ，畫面中可以看到一名白衣女子貌似正在指責保全和外送員，把自己手上的飲料潑向對方，接著將自己的餐點怒摔到地上，甩頭走人，留下保全和外送員杵在原地。

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Michael Cheang表示，事發於本月26日晚上8點左右，這名中國籍女子因為堅持要讓外送員把她的奶茶送上樓給她，但因防疫規定，保全拒絕且理性阻止外送員上樓，該名中國女子最後只能親自下樓拿餐。但下樓後，女子開始指責保全和外送員，還說中國的外送員都可以幫忙拿餐上樓，痛斥「為什麼馬來西亞那麼糟糕！」

Michael Cheang表示，「我想向保安人員致敬，在面對如此火爆與傲慢的住戶，同時展現專業的一面冷靜去處理並堅守崗位與指責，我以他們為榮！」

網友則紛紛表示，「這女的是沒有腳嗎？」、「中國嬌嬌女就別來馬來西亞」、「每個行業都應該被尊重，太過分了！」、「中國就滾回中國去吧，憑什麼潑人家」、「中國人不意外」、「中共那麼棒就回去當韭菜唄」、「這麼厲害滾回中國啦！不是有錢叫外賣就當外面人員不是人，沒禮貌！」、「她不能接受馬來西亞的SOP就叫她回去中國遵守她國家的SOP吧！」

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