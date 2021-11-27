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    喜劇演員頻發文嘲笑饒舌歌手槍擊案 6天後竟也慘遭槍殺

    喜劇演員柴爾茲（Derrion Childs）。（圖取自Twitter）

    喜劇演員柴爾茲（Derrion Childs）。（圖取自Twitter）

    2021/11/27 22:47

    〔即時新聞／綜合報導〕美國36歲知名饒舌歌手Young Dolph於17日下午在田納西州城市曼菲斯（Memphis）出門購買餅乾時遭槍擊，雖然立刻送醫但仍不治身亡，事發後，喜劇演員柴爾茲（Derrion Childs）頻頻發文嘲笑此事，未料6天後，他也遭到槍殺。

    綜合外媒報導，Young Dolph遭殺害的消息傳開後，柴爾茲隨即發文表示：「天啊，他們那群人剛剛殺了Young Dolph，我愛曼菲斯，我們真是太流氓了」，並搭配大笑的表情符號，不過這篇貼文很快就被刪除。

    柴爾茲還發布了一系列的嘲笑貼文，甚至在Young Dolph死亡隔日寫下：「如果我死掉的時候，新聞沒有把我列為曼菲斯的傳奇，大家一定會恨他們」，怎料6天後，警方接獲報案當地一處加油站發生槍擊案，現場發現3名受害者，其中1人死亡1人重傷，另1人沒有受傷，而柴爾茲就是那名死者。

    對此，網友紛紛猜測是柴爾茲發布一系列嘲笑貼文才會引來殺機，警方目前正針對這2起案件進行調查，但尚未逮捕任何人。

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