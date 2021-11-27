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    免驚！ 牛津大學 ：市面上疫苗能對抗Omicron變種株

    牛津大學疫苗研究小組主任波拉德今年1月接種了AZ武肺疫苗，他是AZ疫苗的研發者之一。（彭博資料照）

    牛津大學疫苗研究小組主任波拉德今年1月接種了AZ武肺疫苗，他是AZ疫苗的研發者之一。（彭博資料照）

    2021/11/27 22:24

    〔即時新聞／綜合報導〕英國牛津大學疫苗研究小組主任波拉德（Andrew Pollard）今（27）日表示，目前市面上的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗應能對Omicron變種株「B.1.1.529」產生抵抗力，但接下來數週需進行更多研究，才能得到詳細數據。

    《法新社》報導，波拉德向英國廣播公司（BBC）表示，「就像去年我們看到的情況那樣（Delta變種株成為主流），要在已接種的人群中造成大流行，是不太可能會發生的事。」

    但如果事態出現意料之外的發展，波拉德指出，「研發出新疫苗所需的程序已經越來越完備，所以真的有需要的話，能非常快速進行，」

    去年與牛津大學疫苗小組合作，一同研發出AZ武肺疫苗的阿斯特捷利康製藥（AstraZeneca）在聲明中表示，他們「已與牛津大學深度合作，並開發出一個能快速應對可能現蹤新變種的疫苗平台」。

    阿斯特捷利康製藥也稱，在Omicron變種出現以後，他們正在進行相關研究。

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