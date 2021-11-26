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    瞄準物流！歐美瘋黑色星期五 英國亞馬遜遇大型環保抗爭

    美國今（26）日迎接感恩節次日的「黑色星期五」（Black Friday）瘋狂購物節，但遠在大西洋另一端的英國亞馬遜（Amazon）各地物流倉庫，卻遇上氣候倡議組織的大規模抗爭，要藉此癱瘓電商巨頭每年物流網路最忙的一天。圖為倫敦抗爭現場，標語上寫「亞馬遜，不要再糟蹋地球」。（法新社）

    美國今（26）日迎接感恩節次日的「黑色星期五」（Black Friday）瘋狂購物節，但遠在大西洋另一端的英國亞馬遜（Amazon）各地物流倉庫，卻遇上氣候倡議組織的大規模抗爭，要藉此癱瘓電商巨頭每年物流網路最忙的一天。圖為倫敦抗爭現場，標語上寫「亞馬遜，不要再糟蹋地球」。（法新社）

    2021/11/26 21:32

    〔即時新聞／綜合報導〕美國今（26）日將迎接感恩節次日的「黑色星期五」（Black Friday）瘋狂購物節，但遠在大西洋另一端的英國亞馬遜（Amazon）各地物流倉庫，卻遇上氣候倡議組織的大規模抗爭，要藉此癱瘓電商巨頭每年物流網路最忙的一天。

    抗爭人士將此行動稱為「讓亞馬遜付出代價」（Make Amazon Pay），由「反抗滅絕」、「綠色和平」等環團組織成員合作，目的就是以草根行動，讓亞馬遜不得不對環境和社會責任付出代價。圖為亞馬遜提伯利物流中心，抗爭者打扮成亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）。（路透）

    抗爭人士將此行動稱為「讓亞馬遜付出代價」（Make Amazon Pay），由「反抗滅絕」、「綠色和平」等環團組織成員合作，目的就是以草根行動，讓亞馬遜不得不對環境和社會責任付出代價。圖為亞馬遜提伯利物流中心，抗爭者打扮成亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）。（路透）

    綜合外媒報導，英國氣候倡議組織「反抗滅絕（Extinction Rebellion）及各環團合作，今（26）日針對英國各地13個電商巨頭亞馬遜的物流中心進行封路抗爭，希望藉此癱瘓亞馬遜在「黑色星期五」這天的50%物流訂單。

    「黑色星期五」購物節起源於美國，是每年感恩節次日的星期五，近年因全球化影響，也由網路電商擴散流行至歐美各國。圖為亞馬遜提伯利物流中心，抗爭人士在馬路上打地舖封路。（路透）

    「黑色星期五」購物節起源於美國，是每年感恩節次日的星期五，近年因全球化影響，也由網路電商擴散流行至歐美各國。圖為亞馬遜提伯利物流中心，抗爭人士在馬路上打地舖封路。（路透）

    報導指出，抗爭人士將此行動稱為「讓亞馬遜付出代價」（Make Amazon Pay），日後計畫將在德國、荷蘭採取類似的行動。此行動並非直接由「反抗滅絕」主辦，而是與「綠色和平」等其他環團組織成員合作，目的就是以草根行動，讓亞馬遜不得不對環境和社會責任付出代價。

    亞馬遜日前曾聲明表示，將在2040年前達到「碳淨零」（net zero carbon）平衡，比《巴黎氣候協議》內規範的期限還早10年。圖為亞馬遜奧爾特靈厄姆物流中心，抗爭人士以雕塑創作封路。（路透）

    亞馬遜日前曾聲明表示，將在2040年前達到「碳淨零」（net zero carbon）平衡，比《巴黎氣候協議》內規範的期限還早10年。圖為亞馬遜奧爾特靈厄姆物流中心，抗爭人士以雕塑創作封路。（路透）

    對此，行動團體成員表示：「這個行動就是希望引起世界對這些議題的關注，亞馬遜對社會的剝削、對環境的破壞、對勞工的人權侵犯，全都是為了公司的利益，更別提『黑色星期五』所帶來的資源浪費。」

    據悉，「黑色星期五」購物節起源於美國，是每年感恩節次日的星期五，近年因全球化影響，也由網路電商擴散流行至歐美各國。

    亞馬遜日前曾聲明表示，將在2040年前達到「碳淨零」（net zero carbon）平衡，比《巴黎氣候協議》內規範的期限還早10年，同時將提供安全、現代的工作，並支付員工優越的薪資和福利，同時扶植數以萬計的英國中小型企業。

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