為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    WHO將召開特別會議 討論新變種株對疫苗、治療影響

    WHO將開會討論新變異株可能帶來的衝擊。（美聯社）

    WHO將開會討論新變異株可能帶來的衝擊。（美聯社）

    2021/11/26 07:03

    〔即時新聞／綜合報導〕全球還未完全擺脫武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）Delta變種病毒侵擾之際，現在又傳出有新變異株「B.1.1.529」。世界衛生組織（WHO）當地時間週五將召開特別會議，討論新變種對目前的疫苗和治療方式會造成何種影響。

    綜合外媒報導，WHO流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）週四接受官方社群平台提問時表示，「我們對新變異還不是很了解，我們所知道的就是當中的變異數非常龐大。已排定週五召開特別會議，討論對疫苗和治療產生的影響。」

    此變異株感染首例於11日出現在非洲南部內陸國波札那；南非3天後陸續傳出6例；亞洲也有1例在香港。

    B.1.1.529的特殊之處在於棘狀蛋白突變點超過30個，相當罕見。范科霍芙提到，「當出現這麼多突變點時，令人擔憂之處就是可能對病毒的行為造成衝擊。」病毒進化工作小組將決定B.1.1.529屬「需留意變種」（variant of interest）或是「受關切變種」（variant of concern），之後才會以希臘字母命名。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    新變種病毒恐命名「Nu」 羅一鈞：亞洲僅香港出現案例
    2021/11/25 15:56

    新變種病毒恐命名「Nu」 羅一鈞：亞洲僅香港出現案例
    健康網》愛荷華州1/3「小鹿斑比」染疫 專家憂病毒變異風險增
    2021/11/18 17:36

    健康網》愛荷華州1/3「小鹿斑比」染疫 專家憂病毒變異風險增

    不健康年數創高 元大壽︰超前部署長照險
    歐洲單週增200萬例 法國再竄新變種株
    2021/11/14 05:30

    歐洲單週增200萬例 法國再竄新變種株
    Delta傳染力增強 科學家解密
    2021/11/07 05:30

    Delta傳染力增強 科學家解密

    豪華性能車新焦點！Q50 300GT魅力無限
    美國野鹿大規模染疫！專家憂成「病毒變種溫床」傳回人類
    2021/11/04 22:27

    美國野鹿大規模染疫！專家憂成「病毒變種溫床」傳回人類
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播