WHO將召開特別會議 討論新變種株對疫苗、治療影響

WHO將開會討論新變異株可能帶來的衝擊。（美聯社）

2021/11/26 07:03

〔即時新聞／綜合報導〕全球還未完全擺脫武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）Delta變種病毒侵擾之際，現在又傳出有新變異株「B.1.1.529」。世界衛生組織（WHO）當地時間週五將召開特別會議，討論新變種對目前的疫苗和治療方式會造成何種影響。

綜合外媒報導，WHO流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）週四接受官方社群平台提問時表示，「我們對新變異還不是很了解，我們所知道的就是當中的變異數非常龐大。已排定週五召開特別會議，討論對疫苗和治療產生的影響。」

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此變異株感染首例於11日出現在非洲南部內陸國波札那；南非3天後陸續傳出6例；亞洲也有1例在香港。

B.1.1.529的特殊之處在於棘狀蛋白突變點超過30個，相當罕見。范科霍芙提到，「當出現這麼多突變點時，令人擔憂之處就是可能對病毒的行為造成衝擊。」病毒進化工作小組將決定B.1.1.529屬「需留意變種」（variant of interest）或是「受關切變種」（variant of concern），之後才會以希臘字母命名。

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