史上最專情動物「離婚率」爆增！ 原因竟是「全球暖化」

信天翁為罕見的終身單配偶制，並輪流負責、共同孵化後代，因而被譽為「史上最專情動物」。（美聯社）

2021/11/25 21:59

〔即時新聞／綜合報導〕先前研究曾指出，信天翁（albatross）為罕見的終身單配偶制，因而被譽為「史上最專情動物」。不過，英國一項調查指出，近年來因全球暖化、海水升溫等原因，影響繁殖與遷徙季節，更使得信天翁「離婚率」由原先的1%飆升至8%。

根據《BBC》報導，信天翁一旦於繁殖期確認伴侶後，便會終生共同撫養後代，僅約1%的信天翁在尚未繁殖的情況下會出現分居或更換伴侶的「離婚」狀況。不過，英國《皇家學會》一項調查顯示，近期海水水溫較高的年份中，信天翁即使已成功繁殖，仍有可能出現「離婚」狀況，其數值更從原先的1%上升至8%。

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研究人員文圖拉（Francesco Ventura）說明，「離婚率」的上升可能與「異地戀爭鬥（the struggles of a long-distance relationship）」及「壓力賀爾蒙（stress hormones）」兩大原因有關。

在全球暖化下，海水漸漸升溫，其現象域迫使候鳥狩獵與遷徙時間加長、距離更遠，若鳥類未能即時於繁殖季節返回棲息地，其伴侶可能會另尋新伴侶，即為「異地戀爭鬥」。

而「壓力賀爾蒙」則是若信天翁無法適應海水升溫的環境、感到不適，再加上繁殖艱難、食物短缺等，將對鳥類造成莫大壓力，易引發離婚。

對此，文圖拉也警告，此現象在信天翁數量有限的其他地區，將是一大問題，而現今全球暖化現象加劇，氣溫仍持續上升，未來不排除對信天翁造成更多影響與干擾。

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