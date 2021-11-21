非裔使用血氧機準確率較低！英衛生大臣下令審查捍衛種族平等

具統計，目前有部分醫療器材不利於非裔族群患者使用，對此，衛生大臣賈維德（Sajid Javid）特此下令，將重新審查各式醫療器材，以照顧到各族群患者。（路透）

2021/11/21 23:36

〔即時新聞／綜合報導〕先前一項報告指出，非裔族群感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的可能性是白人的兩倍。然而，目前卻有部分醫療器材不利於該族群患者使用，對此，英國衛生大臣賈維德（Sajid Javid）特此下令，將重新審查各式醫療器材，以照顧到各族群患者，落實種族平等。

根據《BBC》報導，英國國民保健署（NHS）今年一份報告指出，「脈搏血氧儀」對於膚色較深的患者，其使用效果較差，容易出現數值偏差；英國國家醫療服務體系（NHS England）和藥品監管機構（MHRA）則解釋，由於該設備是透過光線穿透血液進行偵測，而皮膚色素沉著的差異可能會影響光線的吸收方式。

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據報導，英國國民保健署也建議，應對相關醫療器材進行緊急審查。對此，衛生大臣賈維德也下令，將重新審查各式醫療器材，檢查是否對任何族群的患者具同等效果。而賈維德也鄭重聲明：「英國國民保健署的創始原則之一即『平等』，即使是無意及技術上的種族偏見，可能導致較差的健康結果，這件事也是完全不可以被接受的。」

對此，賈維德表示，一台機器應使每個人都獲得同等的體驗與結果，但技術則是經人類創造與開發，「因此偏見，無論多麼不經意，也可能是一個問題。」。賈維德也將成立一個獨立審查組織，以鏟除種族不平等現象，並確保各族群患者享有同等醫療福利。

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