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    與彭帥視訊被質疑淪為幫兇 國際奧會主席和張高麗握手照廣傳

    國際奧委會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach，左）日前和彭帥進行視訊通話，為其人身安全背書，也被人權組織質疑淪為中共惡意宣傳幫兇，這也讓巴赫和張高麗（右）過去的交情浮上檯面，2人握手照近期更在網路廣傳。（取自網路）

    國際奧委會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach，左）日前和彭帥進行視訊通話，為其人身安全背書，也被人權組織質疑淪為中共惡意宣傳幫兇，這也讓巴赫和張高麗（右）過去的交情浮上檯面，2人握手照近期更在網路廣傳。（取自網路）

    2021/11/25 16:07

    〔即時新聞／綜合報導〕中國網球女將彭帥自爆遭中國國務院前副總理張高麗性侵後行蹤不明，國際奧委會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）日前和彭帥進行視訊通話，為其人身安全背書，也被人權組織質疑淪為中共惡意宣傳幫兇，這也讓巴赫和張高麗過去的交情浮上檯面，2人握手照近期更在網路廣傳。

    《華爾街日報》、《路透》報導，張高麗擔任國務院副總理期間，主責經濟事務，同時組織了監督、指導冬奧會的「領導小組」，直至2018年才將該業務移交予現任副總理韓正。

    報導指出，張高麗擔任該職務時，也需和IOC官員聯絡，包含2016年曾在北京和主席巴赫會談，並強調會確保2022年北京冬奧精彩非凡，2人當時的握手照，也因這次醜聞而在網路上再度廣傳，對此IOC發言人亞當斯（Mark Adams）回應稱，IOC代表常和相關人士會晤，是正常且眾所皆知的事。

    繼中共官媒及記者散布彭帥安好的照片佐證後，巴赫22日和彭帥通視訊電話，為其人身安全背書，不過此舉依然無法平息外界質疑，人權團體更痛批他淪為幫兇，「助長中共惡意宣傳」。

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