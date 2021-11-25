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    身為彭帥風波主角卻消失 專家分析為何張高麗搞神隱

    中國國務院前副總理張高麗。（路透）

    中國國務院前副總理張高麗。（路透）

    2021/11/25 14:06

    〔即時新聞／綜合報導〕中國女網名將彭帥本月2日自爆曾遭中國國務院前副總理張高麗性侵，引發軒然大波，不過身為風波主角的張高麗至今依然未出面，中國政府上下也毫無意外地冷處理，現居智利的中國政治學者陳道銀就分析，張高麗無論承認與否，都不被信任，而若承認指控，更可能讓女權人士團結，撼動中共權力。

    《路透》以「張高麗在哪裡」為題做報導，指出張高麗在被彭帥指控性侵後，始終保持沉默，並消失在公眾視線之外，理應是被調查的主角，卻在7月1日慶祝中共百年黨慶的活動露面後神隱至今。

    報導稱，專家認為，張高麗的沉默和中國領導階層過去面對醜聞時保持緘默的方式一樣，例如2016年「巴拿馬文件」（Panama Papers）曝光的洗錢貪汙，以及各種婚外情指控，都是如此一貫的做法。

    新加坡李光耀公共政策學院副教授阿爾弗雷德·吳（Alfred Wu）認為，張高麗若出面發言便會有損中共聲譽，這是在冬奧前當局不樂見的狀況，因此即使中共黨內祭出紀律處分，也不會在這個風頭上宣布。

    持續關注彭帥案的前上海政法大學副教授陳道銀也說，中共領導人習近平大力打擊貪腐，但中國官員利用權勢性侵的醜聞眾所皆知，因此即使張高麗出面否認，也不會被相信，而若承認指控，也可能讓彭帥案成為團結中國女權運動的象徵，如此一來將對中共權力構成挑戰。

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