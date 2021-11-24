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    加入聲援彭帥行列！ 歐盟促中國提出「可驗證證據」

    彭帥自爆與中國高官不倫戀後被消失，引發國際關注。（美聯社）

    彭帥自爆與中國高官不倫戀後被消失，引發國際關注。（美聯社）

    2021/11/24 20:23

    〔即時新聞／綜合報導〕中國網球女將彭帥月初自爆與中國高官的不倫關係後「被消失」，引發國際體壇和政界關注。歐盟24日也跟進質問中國政府「彭帥在哪裡」，要求中方提出「可供驗證的證據」，同時敦促北京對彭帥先前於微博提出的指控進行全面且透明的調查。

    根據《南華早報》報導，彭帥在微博自爆與中國前國務院副總理張高麗不倫後，貼文不到半小時就遭刪除，彭帥下落也不明，相關搜索關鍵字也遭封鎖，引發各界關注。國際不少體育名人、組織、政治人物相繼聲援彭帥，要求中共交代彭帥下落，並確保其人身安全。

    中方近日則透過官媒發布彭帥居家近照、聚餐合影和出席國內青少年網球賽的畫面，試圖證明彭帥安全無虞，但外界質疑聲浪不斷，世界女子職業網球協會（WTA）也直言相關影像不足以證明彭帥安全，無法消除對她的擔心。之後國際奧會（IOC）發聲明稱主席巴赫（Thomas Bach）與彭帥視訊半小時，也遭外界痛批國際奧會淪為中共外宣工具。

    對此，歐盟對外事務部（EEAS）發言人馬斯拉里（Nabila Massrali）24日向《南華早報》說，他們已經看過這些假定彭帥出席公開場合的影像，就算是真的，但外界在這些影像發布之前已有長達2週沒看到她也是事實，呼籲北京提供「可供外界驗證的證據」來證明彭帥人身安全，同時也敦促中方對彭帥先前在微博上的指控進行全面且透明的調查，給受害者一個交代。

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