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    阿布達比王儲會艾爾段 簽協議拓阿聯土耳其合作

    2021/11/25 00:30

    〔中央社〕阿拉伯聯合大公國事實上統治者、阿布達比邦王儲穆罕默德今天到訪安卡拉，是他9年來首度正式到訪，與土耳其總統艾爾段會談。兩人見證雙方代表團簽署多項合作協議。

    兩國經歷了長達10年在諸如利比亞、埃及和非洲之角（Horn of Africa）等地政治衝突和代理人角力，土耳其甚至指控阿聯資助2016年失敗的軍事政變陰謀、削弱其在利比亞的利益。敵對多年後，兩國過去一年開始恢復關係，而且進展迅速。

    穆罕默德（Mohammed bin Zayed Al-Nahyan）應艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）之邀，於下午到訪安卡拉。這是他自2012年以來首度正式到訪。土耳其官員稱穆罕默德此訪「展開新紀元」。

    土耳其廣播電視公司國際頻道（TRT World）報導，雙方就能源和科技投資，以及在海港與物流等面向簽署協議。

    獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）報導，阿聯主權財富基金阿布達比發展控股公司（Abu Dhabi Development Holding, ADQ）、土耳其財富基金（Turkey Wealth Fund, TWF）、土耳其總統府投資辦公室（Investment Office）簽署多紙協議，由阿聯對土耳其進行投資。

    阿聯工業部長賈柏（Sultan Al Jaber）指出，透過穩定並且成功投資來增進貿易和商業夥伴關係，是此行目的。

    消息靈通人士指出，穆罕默德8月31日與艾爾段通話時表示，準備對土耳其投資1000億美元。其他消息人士則說，數字其實是至少100億美元。不管如何，若是真的，這兩個數字對土耳其頹唐經濟而言都將是一劑強心針。

    土耳其通膨率已接近20%，央行卻逆勢接連降息而挨轟。艾爾段22日為貨幣政策進行辯護，並且矢言在「經濟獨立戰爭」中致勝，卻導致貨幣里拉昨天貶值15%，兌美元匯價一度跌破1美元兌逾13里拉關卡，連續第11個交易日創新低。

    里拉兌美元今年以來累計下跌45%，在2023年總統大選前嚴重打擊政府威信。據10月間進行的民調，艾爾段支持度已經掉到38%。（編輯：劉學源）1101124

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