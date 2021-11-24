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    美國持續制衡印太 《南華早報》：中俄軍事聯盟逐漸成形

    美國近期持續在印太海域制衡中俄，也令中國及俄羅斯之間的事實軍事聯盟逐漸成形。圖為俄防長紹伊古（Sergei Shoigu）。（路透）

    美國近期持續在印太海域制衡中俄，也令中國及俄羅斯之間的事實軍事聯盟逐漸成形。圖為俄防長紹伊古（Sergei Shoigu）。（路透）

    2021/11/24 23:07

    〔即時新聞／綜合報導〕美國近期持續在印太海域制衡中國與俄羅斯，也令中俄之間的事實軍事聯盟逐漸成形。

    《南華早報》報導，美國近期持續在日本海、東海、南海等印太海域制衡中俄兩國，也令他們事實上的軍事聯盟逐漸成形。俄羅斯國防部今（24）指出，中俄國防部長昨（23）日視訊會晤，達成在亞太區域，包括日本海及東海，執行聯合巡邏任務的協議。

    對此，俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）說，美國戰術轟炸機在俄羅斯邊境的活動有嚴重加劇的趨勢，「過去一個月間，有30架次的美軍轟炸機抵達俄羅斯邊界，這比去年同期增加了2.5倍。」

    紹伊古還說：「為了對付這個強況，俄中合作是國際事務能夠穩定的重要因素。」中國國防部長魏鳳和也指稱，中俄雙方都曾成功的抵禦美國的威懾和施壓。

    中國國防部也發出簡短聲明，中俄雙方將持續深化戰略合作的軍事關係，加強戰略性操演、巡邏和其他方面的合作，繼續為保衛中俄核心利益價值，以及維持國際和區域的安全及穩定。

    據悉，美軍伯克級驅逐艦「米利厄斯號」（USS Milius）23日通過台灣海峽，中國人民解放軍曾指控美國「對區域穩定造成威脅」，但美國表示這是例行航程，是「自由開放的印太區域」（FOIP）的展現。

    中國國防部表示，中俄雙方將持續深化戰略合作的軍事關係，加強戰略性操演、巡邏和其他方面的合作，繼續為保衛中俄核心利益價值，以及維持國際和區域的安全及穩定。圖為中防長魏鳳和。（美聯社）

    中國國防部表示，中俄雙方將持續深化戰略合作的軍事關係，加強戰略性操演、巡邏和其他方面的合作，繼續為保衛中俄核心利益價值，以及維持國際和區域的安全及穩定。圖為中防長魏鳳和。（美聯社）

    美軍伯克級驅逐艦「米利厄斯號」（USS Milius）23日通過台灣海峽，中國人民解放軍曾指控美國「對區域穩定造成威脅」，但美國表示這是「自由開放的印太區域」（FOIP）的展現。（歐新社）

    美軍伯克級驅逐艦「米利厄斯號」（USS Milius）23日通過台灣海峽，中國人民解放軍曾指控美國「對區域穩定造成威脅」，但美國表示這是「自由開放的印太區域」（FOIP）的展現。（歐新社）

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