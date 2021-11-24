維持CPTPP高水準加盟條件 日越峰會達共識

日本首相岸田文雄（右）與來訪的越南總理范明正（左）會談。（路透）

2021/11/24 22:02

〔駐日特派員林翠儀／東京24日報導〕日本首相岸田文雄今天與來訪的越南總理范明正會談，對於被視為這次會談重點之一的中國申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的議題，雙方對「維持現有的高水準的加盟條件」達成共識。

日本非常重視日越關係，前首相菅義偉去年上任後，首次出訪即選擇越南，並與當時的越南總理阮春福會談，范明正在今年4月就任總理，這次訪日，也是岸田文雄就任首相後首位接待的外國領袖。

請繼續往下閱讀...

范明正是越日友好議員聯盟會長，與日本政界關係密切，去年菅義偉訪越時，范明正也曾在河內與菅義偉會談。他在接受日媒專訪時，對於日本至今提供越南約400萬劑AZ疫苗表示感謝，今天的領袖會談中，岸田也承諾將追加提供154萬劑疫苗給越南。

岸田今天與范明正進行約一個小時的會談，並以晚宴歡迎范明正一行到訪。著眼於中國加強霸權行動，岸田表示，越南是實現「自由且開放印度太平洋」的重要夥伴，雙方在晚間發表聯合聲明，對中國在東海及南海試圖改變現狀表示「嚴重關切」。

這次會談焦點議題的對中國申請加入CPTPP的態度，由於日越均為會員國，日本希望與越南在此事上統一步調。岸田在會後共同記者會上表示，日越雙方已確認，「維持高水準，是加入CPTPP的必要條件」。

日本《經濟新聞》報導，中國目前已在遊說墨西哥、汶萊和智利等國的支持，由於中國對國營事業的補助和智財權的作法，並未達到CPTPP的加盟標準，中國正在運作希望南美各國放寬標準。

范明正率領的訪日團在22日抵日，范明正先拜會了菅義偉和擔任日越友好議員聯盟會長、前幹事長二階俊博，越南國防部長潘文江和日本防衛相岸信夫在23日先舉行防長會談，雙方簽署網路安全領域相關的合作備忘錄。日越在今年9月已簽署日本防衛裝備和技術出口協議，日本考慮對越南出口艦艇等防衛裝備，在中國加強霸權的威脅下，日越加強防衛合作，岸信夫指出，兩國合作關係已進入新階段。日越外相會談預定在明天（25日）舉行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法