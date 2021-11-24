歐洲疫情復燃！AZ執行長語出驚人：因AZ疫苗打太少

英國衛生部門此前追蹤研究，顯示AZ疫苗對於預防重症，表現優於BNT疫苗。（路透）

2021/11/24 19:55

〔編譯陳成良／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）持續肆虐全球，歐洲多國爆發嚴峻的新一波疫情。英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）執行長蘇博科（Pascal Soriot）23日推測，疫情在歐洲復燃，可能是由於AZ疫苗在當地老年人群中的疫苗接種率較低。

其實不止歐洲國家，以色列、新加坡、美國及南韓等國都以施打mRNA疫苗為主，卻相繼爆發新一波疫情，「突破性感染」案例也越來越多，南韓甚至在8成民眾打完2劑後重症者翻倍，24日確診破4千人染疫創紀錄。

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據《衛報》等多家英國媒體報導，蘇博科提出前述說法，是基於廣泛施打使用AZ疫苗的英國與其他歐洲國家相比，COVID-19住院人數較少，英國好運的原因可能是廣泛施打AZ疫苗。不過蘇博科也強調，仍需進一步的研究來佐證他的看法。

《金融時報》報導，截至23日，英國的COVID-19住院患者人數為每10萬人12人，而奧地利為每10萬人28.7人。

蘇博科接受英國廣播公司（BBC）訪問時，被詢及他對於英國政府選用輝瑞/BNT，而不是AZ疫苗作為第3劑加強針，是否感到失望時，說出了前述想法。他說：「英國的情況真的很有趣。即使感染人數增加，與其他歐洲國家相比，住院患者並不多。」

他指出，在英國，AZ疫苗是為老年人接種疫苗，但其他歐洲國家情況不是如此。

英國是AZ疫苗的母國，該疫苗主要在老年人群中廣泛施打。其他歐洲國家透過限制接種年齡，或出現極其罕見的血栓副作用後，暫停接種，降低了AZ疫苗的接種比例。

打疫苗會產生「中和抗體」，蘇博科則強調，不僅抗體，「T細胞」對於預防COVID-19也非常重要。

根據相關醫學研究，真正可以使人「免重症，免死亡」的，是「T細胞的反應」，而不只是因為身體內只有產生很多的中和抗體而已。據最新刊登於頂尖醫學期刊的多篇實證，接種單劑AZ疫苗的保護力只比單劑BNT疫苗低6%，AZ疫苗的T細胞免疫反應還是BNT疫苗的3倍。

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AZ執行長蘇博科。（法新社）

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