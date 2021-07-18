AZ疫苗訓練殺手T細胞 效力終生

主要國家疫情統計（7/17）

2021/07/18 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國牛津大學和瑞士聖加倫州立醫院聯合進行的最新研究指出，採用腺病毒載體技術的武漢肺炎疫苗，可訓練負責消滅受感染或突變細胞的細胞毒性Ｔ細胞（cytotoxic T cell，或稱殺手Ｔ細胞），令人體持續產生強健的免疫反應，保護力可望持續一輩子，成果十五日發表於《自然─免疫學》（Nature Immunology）期刊。

人體持續產生強健免疫反應

研究主要作者之一、牛津大學免疫與感染疾病專家克萊納曼（Paul Klenerman）說，阿斯特捷利康（AZ）、嬌生（J&J）、俄羅斯的史普尼克Ｖ等腺病毒載體疫苗的最終目標，正是在於透過抗體和Ｔ細胞，誘導長期的免疫系統保護力。

請繼續往下閱讀...

牛津大學官網指出，研究團隊在動物實驗中發現，腺病毒進入人體後不僅可以誘導細胞毒性Ｔ細胞殺死未來進入人體的變種病毒，也能夠進入體內的組織細胞「纖維網狀細胞」、如肺部的基質細胞，而這類細胞的特性是壽命長、質地柔軟，有保護組織的作用，可形成結構良好的抗原儲藏處，讓腺病毒表現出的病毒抗原可長久訓練人體的免疫系統，促使細胞毒性Ｔ細胞再分化成更持久的記憶Ｔ細胞。

Ｔ細胞長期與人類共同進化

英國「太陽報」形容，此一研究顯示，AZ疫苗除了可以產生武肺病毒抗體外，基質細胞更宛如「殺手Ｔ細胞訓練營」，維繫人體對病毒的防護力。

此外，研究團隊也觀察到另一個機制，腺病毒進入的基質細胞會分泌介白素-33（IL-33）細胞因子，IL-33訊息傳導會提高Ｔ細胞代謝效率，藉此增強免疫系統的活化程度。研究的主要作者之一、聖加倫州立醫院醫學研究中心主任兼蘇黎世大學教授路德維格（Burkhard Ludewig）表示，這些Ｔ細胞似乎具有非常高的適應力，能長期與人類共同進化。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法