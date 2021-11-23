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    批評總統退出區域協定 尼加拉瓜前駐美洲國家組織大使被逮捕

    前尼加拉瓜駐美洲國家組織大使帕拉萊斯。（圖擷取自@Saenzn_e官方推特）

    前尼加拉瓜駐美洲國家組織大使帕拉萊斯。（圖擷取自@Saenzn_e官方推特）

    2021/11/23 10:44

    〔即時新聞／綜合報導〕前尼加拉瓜（Nicaragua）駐美洲國家組織（OAS）大使帕拉萊斯（Edgard Parrales），批評總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）退出OAS的作法，22日遭政府拘留，人權組織抨擊尼國總統追捕反對者。

    根據《路透》報導，尼加拉瓜總統奧蒂嘉於1982至1986年首次掌權時，派任帕拉萊斯擔任駐美洲國家組織大使。

    尼加拉瓜人權中心（Nicaraguan Center for Human Rights）主席努涅斯（Vilma Nuñez）透露，兩名沒有穿著制服的警察，驅車前往帕拉萊斯的住所，隨後將他逮捕。針對此事，當地警方並無回應。

    上星期時，奧蒂嘉政府公開譴責美洲國家組織，同時宣布將退出該地區協定，當時帕拉萊斯就曾批評：「要離開OAS不是件容易的事情，退出手續將需耗費兩年才會生效，而在此期間中，尼國政府仍應致力於尊重人權。」

    人權觀察組織（Human Rights Watch）美國總部執行主任維萬科（José Miguel Vivanco）稍早也在推特發聲：「奧蒂嘉總統的訊息很明確，他將追捕任何批評他的人。」

    尼加拉瓜總統奧蒂嘉。（資料照，路透）

    尼加拉瓜總統奧蒂嘉。（資料照，路透）

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