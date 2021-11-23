擔心俄羅斯大舉入侵烏克蘭 美國擬加強軍援

美國擬加強軍援烏克蘭，包括新型標槍飛彈等裝備。圖為美軍試射標槍飛彈。（法新社）

2021/11/23 10:38

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯與烏克蘭邊境問題近期受到國際關注，面對西方各國指控可能入侵烏克蘭，俄國對外否認，並聲稱美國正在嚇唬全世界。美國政府人士透露，目前拜登政府正考慮向烏克蘭派遣軍事顧問，以及提供包含武器在內的新裝備。

根據＜a href="https://edition.cnn.com/2021/11/22/politics/us-considering-weaponry-ukraine/index.html" target="_blank">《CNN》報導，美國消息人士透露，拜登政府正研議向烏克蘭進行援助計畫，援助計畫中包括許多武器，包括新型標槍反戰車飛彈、迫擊砲，以及刺針飛彈等各式防空系統。據傳美國也將向該地區派軍事顧問，但目前還不清楚顧問是否會進入烏克蘭。

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另外，先前美方採購俄製Mi-17直升機打算送給阿富汗，卻在美軍撤軍之後無用武之地，美國國防部目前正研議該如何處理原先要運往阿富汗的軍事裝備，其中就包含Mi-17直升機。針對美方軍援，有其他政府人士擔心可能會被俄羅斯視為「重大升級」。

針對俄羅斯的軍事活動，白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）週一受訪時指出，美國最近幾週和歐洲盟友及合作夥伴進行廣泛互動，包括和烏克蘭的互動，美國也和烏克蘭官員針對烏克蘭及美俄關係進行討論。美國參謀長聯席會主席密利（Mark Milley）週一也和烏克蘭武裝部隊總司令札魯奇尼（Valery Zaluzhny）通電話。

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