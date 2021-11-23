為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    擔心俄羅斯大舉入侵烏克蘭 美國擬加強軍援

    美國擬加強軍援烏克蘭，包括新型標槍飛彈等裝備。圖為美軍試射標槍飛彈。（法新社）

    美國擬加強軍援烏克蘭，包括新型標槍飛彈等裝備。圖為美軍試射標槍飛彈。（法新社）

    2021/11/23 10:38

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯與烏克蘭邊境問題近期受到國際關注，面對西方各國指控可能入侵烏克蘭，俄國對外否認，並聲稱美國正在嚇唬全世界。美國政府人士透露，目前拜登政府正考慮向烏克蘭派遣軍事顧問，以及提供包含武器在內的新裝備。

    根據＜a href="https://edition.cnn.com/2021/11/22/politics/us-considering-weaponry-ukraine/index.html" target="_blank">《CNN》報導，美國消息人士透露，拜登政府正研議向烏克蘭進行援助計畫，援助計畫中包括許多武器，包括新型標槍反戰車飛彈、迫擊砲，以及刺針飛彈等各式防空系統。據傳美國也將向該地區派軍事顧問，但目前還不清楚顧問是否會進入烏克蘭。

    另外，先前美方採購俄製Mi-17直升機打算送給阿富汗，卻在美軍撤軍之後無用武之地，美國國防部目前正研議該如何處理原先要運往阿富汗的軍事裝備，其中就包含Mi-17直升機。針對美方軍援，有其他政府人士擔心可能會被俄羅斯視為「重大升級」。

    針對俄羅斯的軍事活動，白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）週一受訪時指出，美國最近幾週和歐洲盟友及合作夥伴進行廣泛互動，包括和烏克蘭的互動，美國也和烏克蘭官員針對烏克蘭及美俄關係進行討論。美國參謀長聯席會主席密利（Mark Milley）週一也和烏克蘭武裝部隊總司令札魯奇尼（Valery Zaluzhny）通電話。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    稱俄國邊境集結9.2萬大軍 烏克蘭情報局長：最快明年一月底入侵
    2021/11/23 09:16

    稱俄國邊境集結9.2萬大軍 烏克蘭情報局長：最快明年一月底入侵
    華府擔憂烏俄局勢 克里姆林宮反批美國歇斯底里症
    2021/11/21 23:31

    華府擔憂烏俄局勢 克里姆林宮反批美國歇斯底里症

    低溫特報！屬於妳的「下身保暖」穿搭術
    軍情動態》美國貨輪載兩艘巡邏艇前往黑海 準備交給烏克蘭
    2021/11/21 10:08

    軍情動態》美國貨輪載兩艘巡邏艇前往黑海 準備交給烏克蘭
    俄軍蠢蠢欲動？白宮呼籲俄國減緩烏克蘭緊張局勢
    2021/11/20 08:19

    俄軍蠢蠢欲動？白宮呼籲俄國減緩烏克蘭緊張局勢

    豪華性能車新焦點！Q50 300GT魅力無限
    軍情動態》俄軍事動作頻頻 將在克里米亞部署新傘兵團
    2021/11/18 07:20

    軍情動態》俄軍事動作頻頻 將在克里米亞部署新傘兵團
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播