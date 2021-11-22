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    胡錫進影片不可信 法國記者：彭帥失蹤中國犯了大蠢事

    有法國記者認為中國所公布的彭帥影片可信度非常低，強調中國在彭帥神隱事件上犯了一件大蠢事。（路透）

    有法國記者認為中國所公布的彭帥影片可信度非常低，強調中國在彭帥神隱事件上犯了一件大蠢事。（路透）

    2021/11/22 14:40

    〔即時新聞／綜合報導〕中國女網名將彭帥日前自爆，曾遭中國國務院前副總理張高麗始亂終棄，隨後音訊全無，引發國際體壇發起#WhereIsPengShuai（彭帥在哪裡）聲援運動，中國也公布幾段彭帥現身影片，但仍無法消除外界質疑，有法國記者認為中國所公布的彭帥影片可信度非常低，強調中國在彭帥神隱事件上犯了一件大蠢事。

    據《法廣》報導，曾駐中國多年法國記者哈斯基21日接受了法國國內新聞台《France Info》採訪，哈斯基表示，中共讓阻礙政權的人「失蹤」是常用的手法，除彭帥外，阿里巴巴的老闆馬雲就曾被失蹤3個月，然而中共當局卻沒意識到「#MeToo」女權運動是全球性的，彭帥的被失蹤涉及到一位全世界運動員都會關注的網球冠軍。

    哈斯基認為，胡錫進是中國對外宣傳機構《環球時報》的總編，由他所公布的彭帥影片，可信度非常非常低，認為可以說她表面看上去安然無恙。可以表明她還活着，但這不能表明她有自由，這是北京當局在演的一齣戲。

    如果接下來幾個星期彭帥被失蹤事件沒有發生其他重要進展，接下來的幾週就會出現對北京冬奧的政治抵制，這將給中國的尷尬增添另一個尷尬，同時也預示著中國與西方世界其他國家之間又多了一個冷戰的跡象。

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