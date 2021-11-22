北約諸國地中海兩軍實戰對抗 法國海軍主力全員出動

法國海軍與北約5國在地中海舉行實兵對抗軍演。圖為法軍航艦「戴高樂號」。（路透）

2021/11/22 14:05

〔即時新聞／綜合報導〕法國海軍近期在地中海聯合北約成員國舉行「北極星21」（Polaris21）海軍聯合作戰軍演，諸國軍艦分為「紅藍軍對抗」，編成兩支分遣隊進行實兵操演。法國海軍主力船艦在此次軍演中全員出動，法國海軍旗艦、核動力航艦「戴高樂號」也在此次軍演中擔任藍軍旗艦。

綜合外媒報導，法國海軍指出，此次軍演主體為法國海軍，美國、希臘、義大利、西班牙及英國等北約盟國皆派遣艦艇參與。「北極星21」軍演區域主要集中在法國以南、柯西嘉島以西、北非以北的地中海海域；法國西部外海則是另一處演習區域，紅藍兩軍將會有部分艦艇在此處進行軍演。

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法國海軍表示，「北極星21」軍演分為兩階段進行，11月18日至25日將處於「熱身階段」，11月25日至12月3日則分為紅藍兩軍進行實兵操演，以西北風級兩棲突擊艦「雷霆號」為首的「472分遣艦隊」將代表一個名為「水星」的虛構國家軍隊，對抗以「戴高樂號」航艦打擊群為首的「473分遣艦隊」。屆時「472分遣艦隊」在對抗擁有海軍航空兵力的「473分遣艦隊」時，將獲得陸基防空系統以及沿海戰機中隊支援，進行區域拒止、反介入任務，平衡兩軍戰力。

此次「北極星21」軍演共動員6國6000名軍力，包括23艘軍艦、1艘潛艦、65架軍機、海軍特種部隊、水雷作戰部隊以及其他空中、防空裝備。

[#POLARIS_21] Top départ pour cet exercice majeur à l'ampleur inédite !

➡️6 nations : ????????????????????????????????????????????????

➡️la participation de l'@armeedeterre et l'@Armee_de_lair

➡️6000 militaires dont 4000 marins

➡️24 bâtiments dont le porte-avions et 1 SNA

➡️65 aéronefs

➡️Des commandos Marine pic.twitter.com/GJMfWB6jYp — Marine nationale （@MarineNationale） November 18, 2021

法國海軍公佈「北極星21」軍演作戰分布圖。（圖擷取自法國海軍推特）

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