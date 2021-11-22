提醒顧客戴上口罩 南韓超商女店員被一巴掌打趴

南韓超商女店員提醒顧客戴上口罩，沒想到卻被對方一巴掌打趴在地上。（圖擷自@ehdns_0604推特）

2021/11/22 13:02

〔即時新聞／綜合報導〕南韓一處超商的女店員在為顧客結帳時，提醒對方戴上口罩做好防疫措施，沒想到卻被客人一巴掌打趴在地上，相關影片流出後引起韓國網友震驚，紛紛怒吼著一定要提告。

據《韓聯社》報導，一名韓國推特用戶上傳了監視器錄像，透露自己的朋友在超商工作時提醒顧客戴口罩，竟然直接被打了一巴掌，讓他看了相當生氣。這部影片隨即在社交媒體上吸引近90萬人觀看、2.6萬人轉發。

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從影片內容可以看到，當時這名年輕女店員在幫顧客購買的商品裝袋時，停了下來與對方交談並指了指自己的口罩，應該是在告訴對方要戴好口罩，客人似乎相當不滿地拿起商品丟入購物袋中，接著便抬起左手狠巴女店員的右臉。

超商店員被攻擊後摀著臉頰當場倒下，顧客則提起購物袋大搖大擺地離開，目前尚不清楚這起事件的具體時間和地點，但影片是在21日下午發布，應是最近發生的事情。不少網友看完影片後都高喊「一定要報警」、「提出刑事和民事訴訟」，希望店家不要息事寧人。

相關影片請見︰

ㅅㅂ 진짜 화나서 못 참겠음.

내 지인이 알바 하면서 마스크 안 쓰고 온 손님한테 마스크 써달라고 했다가 뺨 맞음. 아니 이게 진짜 맞아? pic.twitter.com/zDRbLgENhw — （영상 파가지 마세요）324 （@ehdns_0604） November 21, 2021

女店員被打後摀臉倒地。（圖擷自@ehdns_0604推特）

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