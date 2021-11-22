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    德州音樂節爆踩踏多人傷亡 282受害者聯合求償560億

    美國德州本月5日舉行舉辦天文音樂節，當天在饒舌歌手史考特表演期間，觀眾卻爆發踩踏事件，造成多人死傷。（美聯社）

    美國德州本月5日舉行舉辦天文音樂節，當天在饒舌歌手史考特表演期間，觀眾卻爆發踩踏事件，造成多人死傷。（美聯社）

    2021/11/22 07:40

    〔即時新聞／綜合報導〕美國德州休士頓（Houston）日前舉辦音樂節，卻爆發人群踩踏事件，造成至少10人死亡、數百人受傷，後續外媒消息傳出，多達282名受害者發起聯合訴訟，要向當天演出的歌手以及活動單位求償，據指求償金額高達20億美元（約新台幣560億元）。

    美國德州本月5日舉行舉辦天文音樂節（Astroworld Festival），當天在饒舌歌手史考特（Travis Scott）表演期間，觀眾卻爆發踩踏事件，造成多人死傷，300多人在音樂節設立的臨時醫院接受治療，死者年齡從9歲到27歲不等，其中最小的罹難者是一名9歲的男孩，史考特事後也表示會為死者支付喪葬費。

    不過受害者對此不滿提告，有人更分享當天的影片，指控史考特在表演時試圖「煽動群眾」，才引發暴動，有觀眾更爬上舞台，向活動單位Live Nation的保全反映有觀眾傷亡，但未獲得回應，在救護人員進入現場時，表演也未停止而是持續進行。

    據外媒最新消息，目前有多達282名受害者聯合發起訴訟，要向當天演出的史考特、德瑞克（Drake），以及活動主辦單位Live Nation、負責音樂會直播的Apple Music、NRG體育場、負責保安和醫療服務的公司求償，求償金額則高達560億元。律師指控主辦單位想藉活動賺取巨額利潤，但卻偷工減料，讓參加活動的人處於危險之中。

    美國德州本月5日舉行舉辦天文音樂節，觀眾卻爆發踩踏事件，多達282名受害者發起聯合訴訟，要向當天演出的歌手以及活動單位求償。圖為當天演出的歌手史考特。（法新社）

    美國德州本月5日舉行舉辦天文音樂節，觀眾卻爆發踩踏事件，多達282名受害者發起聯合訴訟，要向當天演出的歌手以及活動單位求償。圖為當天演出的歌手史考特。（法新社）

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