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    2021英語能力程度揭曉 荷蘭衛冕 台北輸給北京、河內

    荷蘭表現傲視各國，亞洲則以新加坡最為出色。圖擷取自EF香港官網，因此部分國名與台灣翻譯不同。（截取自EF網站）

    荷蘭表現傲視各國，亞洲則以新加坡最為出色。圖擷取自EF香港官網，因此部分國名與台灣翻譯不同。（截取自EF網站）

    2021/11/20 21:45

    〔即時新聞／綜合報導〕瑞典教育機構英孚（EF）日前發佈了本年度的《全球英語能力指標報告》（EF EPI 2021），荷蘭今年以總分663分成功衛冕，其首都阿姆斯特丹（Amsterdam）也被評為是全球英語能力最高的城市。英國、美國、澳大利亞等以英語為傳統母語的國家並不會列入評比。

    根據EF香港中文版本報告，全球英語能力前20名的國家大多位於歐洲，亞洲部分則以新加坡表現最佳，菲律賓、馬來西亞緊隨其後；榜單上最後一名是葉門。

    前10名依序為：荷蘭、奧地利、丹麥、新加坡、挪威、比利時、葡萄牙、瑞典、芬蘭、克羅埃西亞。

    台灣近2年因為政治因素，都沒有被EF單獨列入評比，2019年則是以54.18分位列全球第38名，當時被EF評定為「中級程度」。

    除了國家，EF也比較各大城市的英語能力，台北去年以550分位列於「高級程度」，但今年表現下滑，僅以521分位居62名，落後給北京 （523）、德里（524）、香港（545）、上海（543）、河內（548）、首爾（571）、吉隆坡（596）、馬尼拉（595）等地，但優於東京（516）、深圳（515）、達卡（512）、澳門（504）、廣州（498）與曼谷（471）。

    亞洲城市中，得分評比最高的是菲律賓的達沃市（Davao，另稱納卯市），獲得597分。

    EF在報告中提到，與去年成績相比，全球今年的英語能力水準並沒有明顯變化，歐洲地區的表現依然勝於其餘各洲，而中亞、東亞還有拉丁美洲的英語能力則在持續進步，中東則是停滯不前。

    EF還特別指出，男性總體的英文能力於今年首次超越女性，而非洲則是唯一一個女性成績仍優於男性的地區。

    EF認為日本與越南、尼泊爾、巴基斯坦、蒙古同屬「初級程度」。（截取自EF網站）

    EF認為日本與越南、尼泊爾、巴基斯坦、蒙古同屬「初級程度」。（截取自EF網站）

    台北在英語能力上劣於北京、首爾、香港、河內等地區。（截取自EF網站）

    台北在英語能力上劣於北京、首爾、香港、河內等地區。（截取自EF網站）

    EF將南蘇丹首都朱巴（Juba）列在榜單上最後一名。（截取自EF網站）

    EF將南蘇丹首都朱巴（Juba）列在榜單上最後一名。（截取自EF網站）

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