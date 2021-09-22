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    BTS再登聯合國演講 小粉紅崩潰怒轟：「辱華團」

    BTS防彈少年團以南韓總統特使、世界青年代表身分受邀出席在紐約聯合國總部舉辦的活動。（美聯社）

    BTS防彈少年團以南韓總統特使、世界青年代表身分受邀出席在紐約聯合國總部舉辦的活動。（美聯社）

    2021/09/22 00:18

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓天團「BTS」防彈少年團以南韓總統特使、世界青年代表身分，受邀出席在紐約聯合國總部舉辦的活動，讓中國小粉紅再次崩潰，痛批「辱華團體」，與BTS粉絲在微博上演激烈口水戰。

    BTS在美東時間週一（20日）出席聯合國「永續發展目標」會議，7名團員在聯合國大會會議廳上輪流致詞，代表青年世代和未來世代進行演講，藉此協助聯合國為2030年設下的目標邁進，包括消除極端貧困、地球永續發展以及實現性別平等。

    BTS的演講結束後，讓粉絲們相當振奮，紛紛在社群上轉貼偶像在大會上致詞的身影，不過看在小粉紅眼裡卻相當不是滋味，這兩天在微博冒出「去聯合國演講就是正能量愛豆嗎？防彈少年團辱華不是人人皆知嗎？」、「一群中國人為什麼要粉辱華人士？」、「韓團公司就是吃相難看，割中國粉絲的錢，又不尊重中國粉絲的立場跟國家」等不少攻擊BTS和粉絲的文章。

    BTS之所以被黑，是因為去年他們獲頒「范弗利特獎」（Van Fleet Award），隊長金南俊致詞時只是因為強調要銘記美韓間在韓戰時共同經歷的苦難，以及犧牲的人，就被小粉紅指控涉嫌辱華，進而抵制，讓外界看了相當傻眼。

    看到BTS再度登上聯合國舞台，小粉紅又崩潰了。（圖翻攝自微博）

    看到BTS再度登上聯合國舞台，小粉紅又崩潰了。（圖翻攝自微博）

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