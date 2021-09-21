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    美密西西比州成墮胎權新戰場！拜登籲：勿推翻羅訴韋德案裁決

    美國傑克遜婦女健康組織（見圖），為密西西比州內唯一的人工流產診所。（路透）

    美國傑克遜婦女健康組織（見圖），為密西西比州內唯一的人工流產診所。（路透）

    2021/09/21 12:41

    〔即時新聞／綜合報導〕美國德州於9月1日禁止懷孕6週婦女墮胎後，密西西比州（Mississippi）也將為「禁止15週以上懷孕婦女墮胎法案」進行辯論，預計明年6月將會裁定，而拜登政府則呼籲最高法院，勿推翻1973年「羅訴韋德案（Roe v. Wade）」的決議，應保障婦女墮胎權益。

    綜合外媒報導，美國密西西比州將研擬「禁止15週以上懷孕婦女」墮胎，除了該州唯一的人工流產診所「傑克遜婦女健康組織（Jackson Women's Health Organization）」反對外，民主黨籍檢察總長詹樂霞以（Letitia James）《法院之友（Amicus curiae）》的形式上書最高法院，盼能轉圜審議。

    報導指出，美國1973年通過的羅訴韋德案，與1992年裁決的計劃生育聯盟訴凱西案（Planned Parenthood v. Casey），皆保護了人工流產的憲法權利，強調女性有身體的自主權及完整性，不得以法律侵犯婦女墮胎的意願。

    報導提到，根據最高法院議事進程，此案定於今年12月1日舉行辯論，現階段反墮胎的保守派大法官有6位，贊成墮胎的自由派大法官則有3位，極可能推翻羅訴韋德案的裁決，全案預計於明年6月底宣判。

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