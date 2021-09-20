加拿大媒體：杜魯道料驚險連任 但國會多數仍無望

加拿大20日舉行國會大選，總理杜魯道前一天狂跑4500公里行程催票。（路透）

2021/09/20 20:54

〔編譯孫宇青／綜合報導〕加拿大20日迎來提前2年舉行的國會下議院大選，總理杜魯道所屬的自由黨原本寄望一舉過半，以掌握更大權力，但調查顯示很可能希望落空。不過，自由黨應可驚險維持相對多數，由杜魯道繼續率領少數派政府，在執政上仰賴其他政黨支持。選舉結果最快在台灣時間21日早上出爐。

加拿大媒體報導，杜魯道8月間宣布解散國會下議院以重新選舉，盼挾著防疫有成的高民望，一舉讓執政的自由黨在下議院過半，但當地不久迎來新一波疫情，致使自由黨民調數字一路下探，甚至一度被保守黨超越。

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杜魯道只能力挽狂瀾，包括選前最後一天展開橫跨4500公里的催票之旅，強調只有他才能堅定推動疫苗政策，反觀保守黨領袖歐圖爾（Erin O’Toole）做不到也不願做。杜魯道認為應透過強制接種疫苗控制疫情，歐圖爾則主張快速篩檢。

選前最後民調顯示，自由黨支持度略高於31％，保守黨則略低於31％，兩者在伯仲之間。分析指出，由於加國選舉採簡單多數決，若兩黨民調差距極小或平手，在都會地區更具勢力的自由黨，較有可能贏得更多席次。

《加拿大廣播公司》（CBC）依據民調推測席次分布後，指自由黨最終可望在總數338席中拿下155席，保守黨則奪得119席，皆未達過半所需的170席門檻。

《彭博》指出，若最終結果一如推測，代表選民第二度否決杜魯道完全掌控下議院的企圖，而新一屆下議院與上一屆相比也幾乎沒有改變，亦即杜魯道將領導一個「穩定的少數派政府」，在推動大部分政策上繼續獲其他政黨支持。

此外，若杜魯道順利出任總理，也將是加國史上第8次出現同一位總理連續3次在選舉中勝出，而他的父親皮爾也曾締造這項紀錄。

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