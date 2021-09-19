美英澳同盟邊緣化加拿大？ 杜魯道選情緊繃

加拿大自由黨籍總理杜魯道，十七日前往安大略省約克區列治文山市競選分部，和支持者相互打氣。（路透）

2021/09/19 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕國際情報分享「五眼聯盟」中的英國、美國、澳洲，十五日宣布成立新的軍事安全合作夥伴關係「ＡＵＫＵＳ」，被視為紐、澳、美「太平洋安全保障條約」（ＡＮＺＵＳ，亦稱澳紐美安全條約）的接替安排，反對核子武器的紐國遭排除，加拿大也未獲邀參與。對此，試圖在廿日聯邦大選挑戰自由黨執政地位的加國在野黨領袖，紛紛批評自由黨籍總理杜魯道維護盟國關係不力，為後者陷入膠著的選情再添一擊。

保守黨領袖奧圖爾（Erin O’Toole）十六日告訴記者，「這是杜魯道先生不被我方全球盟友認真看待的另一例證」，「在杜魯道先生領導之下，加拿大正變得愈來愈無關緊要。」他矢言勝選後將積極爭取加入ＡＵＫＵＳ。

請繼續往下閱讀...

新民主黨領袖辛格（Jagmeet Singh）也對加國缺席於對抗中國的ＡＵＫＵＳ一事表達不滿，他認為該機制是對中國進一步施壓的「可能途徑」，二〇一八年底遭中國以國家安全罪名擄為「人質外交」籌碼的加國公民或許有機會因此獲釋；杜魯道卻把心思都放在選舉，這是「這場選舉不該舉行的另一個理由。」

杜魯道上月十五日以議會運作失衡為由，請示總督西蒙加以解散，原訂最遲於二三年十月舉行的聯邦大選因此提前於本月廿日展開。他刻意淡化ＡＵＫＵＳ的重要性，稱之為「一項核潛艦協議」，「加拿大當前或短期間都不準備買。澳洲不一樣。」

但專精國際安全的加國卡爾頓大學副教授卡文（Stephanie Carvin）認為，澳洲透過ＡＵＫＵＳ將取得英、美協助建造核潛艦的能力，和加國的差別在於澳洲更努力經營印度─太平洋地區；加國數十年來在該區域卻未有強大國防，枉費和美國的地緣關係有助情報連結更緊密，「在和盟國來往的戰略方式上，加拿大真的一直很失敗。因為我們不露臉」，盟國卻一直向前行，這對加國安全非常不利。但從歷史來看，加國選民不太會從外交政策做為投票依據，自由黨這次應該也不太會為此「面臨威脅」。

根據十八日公布，由加拿大電視和環球郵報委託民調機構所做的最新民調，自由黨支持度三十一．三％，保守黨二十九．二％，新民主黨二十．九％。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法