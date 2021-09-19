華府聲援川粉遊行冷場？川普早示警：那是「圈套」！

全副武裝的員警18日部署在國會大廈前，嚴防「為1月6日討公道」示威演變成暴亂。（彭博社）

2021/09/19 19:15

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國前總統川普卸任後舉辦的幾場造勢活動都可見川粉不棄不離、萬頭鑽動，然而，18日華府「為1月6日討公道」（Justice for J6）集會，要聲援1月6日衝擊國會山莊的川粉，結果到場群眾甚至還不及維持秩序的員警與記者人數；美國自由派流媒體藉機冷嘲熱諷，《新聞週刊》（Newsweek）還挖苦川普影響力已經消退，不過，川普上週四（16日）就提前警告，那是個「局」（意指圈套），這恐怕才是活動冷場的主因。

據《美聯社》報導，參加這場集會的人數較預期少很多。執法部門估計，大約只有約400至450人，當中還包括幾十名記者及攝影人員。集會在距離國會山一個街區的地點舉行，基本氣氛和平。川普及共和黨國會議員均未出席。

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1月6日闖入國會而被逮捕的川粉中，不少人被關押至今，遲遲沒獲得保釋，示威人士18日疾呼「釋放拜登的政治犯」，並強調美國憲法第6修正案賦予刑事被告的權利，不得受到侵犯

美國政治新聞網站《Politico》報導，川普19日接受《聯邦黨人》（The Federalist）採訪時直指，這場活動無論發生什麼，都會讓共和黨人和川普支持者遭到抹黑。他說，「這是一個『局』（Setup）。如果人們不出現的話，他們會說，『哦，這是缺乏精神』，如果有人出現的話，他們就會受到騷擾。」

川普的示警其來有自，1月6日國會山莊示威演變成激烈衝突後，包括《美聯社》在內的主流媒體，立即以「暴民」（rioter）、「暴動」（riot）字眼為事件定調，並對川普百般撻伐，然而這些媒體對去年「反法西斯運動」（Antifa）、「黑人的命也是命」（Black Lives Matter，BLM）等左翼份子襲擊川普支持者的暴行，幾乎完全沉默，被質疑擺明是雙重標準。

2月間，民主黨人在參院審理川普彈劾案，播出1月6日川粉闖入國會的影片，作為定罪川普的證據，卻刻意遺漏川普當天呼籲支持者保持和平、拒絕暴力的關鍵談話。

示威人士高舉「釋放拜登的政治犯」，並強調美國憲法第6修正案賦予刑事被告的權利，不得受到侵犯。（彭博社）

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