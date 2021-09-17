承認致電中國解放軍！美參謀首長：這完全符合我的職責

密利（見圖）親自證實有打電話給解放軍，並強調「這完全符合他的工作職責」。（美聯社檔案照）

2021/09/17 20:17

〔即時新聞／綜合報導〕《華盛頓郵報》爆料，參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley），在前總統川普連任失利後，私下主動兩次致電中國解放軍將領，保證美國不會攻擊中國；密利今（17日）親自證實這件事，並強調「這完全符合他的工作職責」。

由揭發水門案的傳奇記者伍德華（Bob Woodward）與前《華盛頓郵報》記者柯斯塔（Robert Costa）撰寫的新書揭露，密利擔心川普失去理智，做出一連串預防開戰的措施，包括兩次致電中共中央軍事委員會聯合參謀部參謀長李作成，保證美國不會攻擊中國。

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據指出，密利當時還召集參謀首長聯席會議軍官開會，他表示，如果川普下令攻擊，他首先應該被第一個告知，還要求所有與會軍官逐個表態「發誓」。

根據《美聯社》報導，參謀首長聯席會議主席密利表示，打電話給中國解放軍是「例行公事」，在當時這麼做「是為了讓盟友和對手放心，以確保戰略穩定」。

密利將軍提到，將在9月底之前前往國會舉辦的聽證會，為這件事情進行更深入的說明，並會在未來幾週內與國會討論任何「他們想要討論」的細節。

密利辦公室發言人巴特勒（Dave Butler）也聲明，密利與中國解放軍的通話，有經過五角大廈和其他美國聯邦機構的溝通與協調。

密利2019年被川普任命為參謀首長聯席會議主席，拜登政府上台後，繼續任用密利擔任原職，密利是總統和國防部長的最高軍事顧問；白宮和五角大樓負責人表示，他們對密利有信心且充滿信任。

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