為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    承認致電中國解放軍！美參謀首長：這完全符合我的職責

    密利（見圖）親自證實有打電話給解放軍，並強調「這完全符合他的工作職責」。（美聯社檔案照）

    密利（見圖）親自證實有打電話給解放軍，並強調「這完全符合他的工作職責」。（美聯社檔案照）

    2021/09/17 20:17

    〔即時新聞／綜合報導〕《華盛頓郵報》爆料，參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley），在前總統川普連任失利後，私下主動兩次致電中國解放軍將領，保證美國不會攻擊中國；密利今（17日）親自證實這件事，並強調「這完全符合他的工作職責」。

    由揭發水門案的傳奇記者伍德華（Bob Woodward）與前《華盛頓郵報》記者柯斯塔（Robert Costa）撰寫的新書揭露，密利擔心川普失去理智，做出一連串預防開戰的措施，包括兩次致電中共中央軍事委員會聯合參謀部參謀長李作成，保證美國不會攻擊中國。

    據指出，密利當時還召集參謀首長聯席會議軍官開會，他表示，如果川普下令攻擊，他首先應該被第一個告知，還要求所有與會軍官逐個表態「發誓」。

    根據《美聯社》報導，參謀首長聯席會議主席密利表示，打電話給中國解放軍是「例行公事」，在當時這麼做「是為了讓盟友和對手放心，以確保戰略穩定」。

    密利將軍提到，將在9月底之前前往國會舉辦的聽證會，為這件事情進行更深入的說明，並會在未來幾週內與國會討論任何「他們想要討論」的細節。

    密利辦公室發言人巴特勒（Dave Butler）也聲明，密利與中國解放軍的通話，有經過五角大廈和其他美國聯邦機構的溝通與協調。

    密利2019年被川普任命為參謀首長聯席會議主席，拜登政府上台後，繼續任用密利擔任原職，密利是總統和國防部長的最高軍事顧問；白宮和五角大樓負責人表示，他們對密利有信心且充滿信任。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美最高將領遭爆與中方「秘密通話」 時任國防部長：沒授權
    2021/09/16 10:30

    美最高將領遭爆與中方「秘密通話」 時任國防部長：沒授權
    美參謀長曾瞞川普密電中國將領 拜登回應「我對他很有信心」
    2021/09/16 08:06

    美參謀長曾瞞川普密電中國將領 拜登回應「我對他很有信心」

    大美術館成形 嚴格都審街道優美
    2度瞞川普密電中國美將領陷叛國越權
    2021/09/16 05:30

    2度瞞川普密電中國美將領陷叛國越權
    美高階將領憂川普開戰私通中國？ 小唐納：會這樣想就是白癡！
    2021/09/15 22:38

    美高階將領憂川普開戰私通中國？ 小唐納：會這樣想就是白癡！
    美高階將領曾2度密電「化解開戰危機」 王丹：匪夷所思到極點
    2021/09/15 10:33

    美高階將領曾2度密電「化解開戰危機」 王丹：匪夷所思到極點
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播