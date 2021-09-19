中國美菜網出包「豬肉當牛肉賣」 網怒譙：詐欺行為

飯店從美菜網買的牛肉檢測是豬肉，供應商辯稱貼錯標籤。（圖擷取自微博）

2021/09/19 11:45

〔即時新聞／綜合報導〕太扯！中國美菜網近日發生一起豬肉當牛肉賣的事件，一開始工作人員還否認，直到店家拿出證明才改口是過失，引發熱議。

綜合中媒報導，這起事件發生在北京，一名在順義區開飯店的胡姓男子在中國知名的餐飲供應鏈服務商「美菜網」以2000人民幣（約8612台幣）的價格，分2次購買了50公斤的「去骨牛前腿肉」，但顧客吃了以後反映很像豬肉，他趕緊停用這批肉，並向美菜網的工作人員確認，對方否認是豬肉，於是他請一家檢驗機構對這批肉做了檢測，報告竟顯示未檢出牛源性成分，只檢出豬源性成分。

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對此，美菜網工作人員表示，此事相關部門正在處理，此前也去了解過情況，目前買家和供應商正協商賠償問題，相關供應商則稱是工人貼錯標籤。

對此，中國網友紛紛傻眼表示，「這肉一眼看去就是豬肉，牛肉脂肪怎麼可能這樣」、「怎麼不給牛肉上貼豬肉呢？」、「去年豬肉貴的時候，我每次在外面吃排骨飯，都是些雞骨頭鴨骨頭」、「我只能說幸虧這家老闆不是經營清真餐廳，做生意不講誠信，質量不行以次充好，價格還貴，這種屬於欺詐行為，抓到就應該狠狠地罰」。

不過也有人認為，「飯店裝什麼傻？什麼肉你分不出來擱這演戲呢？」、「飯店老闆甩鍋購物平台，購物平台甩鍋平台員工，平台員工甩鍋標籤生產商」。

飯店從美菜網買的牛肉檢測是豬肉，供應商辯稱貼錯標籤。（圖擷取自微博）

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