為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國美菜網出包「豬肉當牛肉賣」 網怒譙：詐欺行為

    飯店從美菜網買的牛肉檢測是豬肉，供應商辯稱貼錯標籤。（圖擷取自微博）

    飯店從美菜網買的牛肉檢測是豬肉，供應商辯稱貼錯標籤。（圖擷取自微博）

    2021/09/19 11:45

    〔即時新聞／綜合報導〕太扯！中國美菜網近日發生一起豬肉當牛肉賣的事件，一開始工作人員還否認，直到店家拿出證明才改口是過失，引發熱議。

    綜合中媒報導，這起事件發生在北京，一名在順義區開飯店的胡姓男子在中國知名的餐飲供應鏈服務商「美菜網」以2000人民幣（約8612台幣）的價格，分2次購買了50公斤的「去骨牛前腿肉」，但顧客吃了以後反映很像豬肉，他趕緊停用這批肉，並向美菜網的工作人員確認，對方否認是豬肉，於是他請一家檢驗機構對這批肉做了檢測，報告竟顯示未檢出牛源性成分，只檢出豬源性成分。

    對此，美菜網工作人員表示，此事相關部門正在處理，此前也去了解過情況，目前買家和供應商正協商賠償問題，相關供應商則稱是工人貼錯標籤。

    對此，中國網友紛紛傻眼表示，「這肉一眼看去就是豬肉，牛肉脂肪怎麼可能這樣」、「怎麼不給牛肉上貼豬肉呢？」、「去年豬肉貴的時候，我每次在外面吃排骨飯，都是些雞骨頭鴨骨頭」、「我只能說幸虧這家老闆不是經營清真餐廳，做生意不講誠信，質量不行以次充好，價格還貴，這種屬於欺詐行為，抓到就應該狠狠地罰」。

    不過也有人認為，「飯店裝什麼傻？什麼肉你分不出來擱這演戲呢？」、「飯店老闆甩鍋購物平台，購物平台甩鍋平台員工，平台員工甩鍋標籤生產商」。

    飯店從美菜網買的牛肉檢測是豬肉，供應商辯稱貼錯標籤。（圖擷取自微博）

    飯店從美菜網買的牛肉檢測是豬肉，供應商辯稱貼錯標籤。（圖擷取自微博）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    疫情期間生意慘澹 中國麻辣燙餐廳老闆竟拿罌粟調味料入菜
    2021/09/09 11:01

    疫情期間生意慘澹 中國麻辣燙餐廳老闆竟拿罌粟調味料入菜
    路邊攤主舀「路邊積水」蒸包子！網友現場目擊超憤怒
    2021/08/30 12:22

    路邊攤主舀「路邊積水」蒸包子！網友現場目擊超憤怒

    全台唯一波灣富裕債
    濟南大潤發「爽賣隔夜發臭肉」 超噁流程全曝光
    2021/08/16 15:32

    濟南大潤發「爽賣隔夜發臭肉」 超噁流程全曝光
    鴨血沒有鴨成份！中國網紅火鍋店被踢爆造假
    2021/04/27 15:20

    鴨血沒有鴨成份！中國網紅火鍋店被踢爆造假
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播