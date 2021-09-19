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    美國撤軍後中亞動盪 專家：中國在當地將面臨更多恐怖威脅

    專家認為，美軍撤離阿富汗後，中國在中亞及巴基斯坦一帶的投資項目，將會面臨恐怖組織襲擊，且受襲頻率與日俱增。圖為阿富汗神學士部隊。（美聯社）

    專家認為，美軍撤離阿富汗後，中國在中亞及巴基斯坦一帶的投資項目，將會面臨恐怖組織襲擊，且受襲頻率與日俱增。圖為阿富汗神學士部隊。（美聯社）

    2021/09/19 07:51

    〔即時新聞／綜合報導〕美軍撤離阿富汗後，中亞局勢持續不穩，中國所推行的一帶一路政策也被中亞局勢所影響，近日中方參與了數場有關阿富汗局勢的國際會議，討論未來有可能會發生的「恐怖主義外溢」問題。新加坡南洋理工大學政治暴力和恐怖主義研究中心研究員巴西特（Abdul Basit）認為，在美軍撤離後，中國在中亞及南亞地區將受到「聖戰組織」與民族分離主義份子的「雙重敵視」，未來所面臨的威脅將與日俱增。

    根據《美國之音》報導，巴西特指出，中國將「東伊運」（東突厥斯坦伊斯蘭運動）視為直接安全威脅，但在美軍撤離阿富汗後，中國除了要面對「東伊運」，還要面對中亞當地「聖戰組織」與民族分離主義份子的「雙重敵視」，中國在中亞及巴基斯坦所開發的項目將會遭受更多襲擊。另外，美軍撤軍後，會將重心放在亞太地區，中國可能不得不透過一帶一路來擴大在中亞及南亞地區的存在，在擴大存在後，中國勢必在當地會面臨更多挑戰。

    巴西特提到，這些組織需要強大敵人來為他們的暴力行為辯護，在過去20年來，這個「敵人」角色是美軍，隨著美軍撤離，未來此角色可能是由中國來扮演。巴西特表示，襲擊中國目標不僅會讓這些恐怖組織找到「最大敵人」，同時也會帶給他們足夠的媒體曝光率，而中國在新疆的政策正好給了這些聖戰組織理由，這也是聖戰者組織一直以來用於反中國敘事的一部分。

    巴西特認為，由於中國國內的安全措施嚴密，對聖戰組織來說，幾乎不可能在中國內部發動襲擊，但是中國在巴基斯坦的鐵路、中巴經濟走廊等就成了最佳目標，預估中國在巴基斯坦各項資產的被襲擊頻率會增加。

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