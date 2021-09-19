以阿富汗為例 李喜明：「勝戰」就是不讓敵人統治台灣

前參謀總長李喜明表示，台灣需重新定義「勝戰」概念，就是讓敵人佔據台灣的任務失敗。圖為今年漢光演習新北八里反登陸操演，CM11戰車模擬反擊來犯敵軍。（記者羅沛德攝）

2021/09/19 05:30

〔記者吳書緯／台北報導〕中共武力犯台的威脅日益增加；前參謀總長李喜明近日提到，台灣必須重新定義「勝戰」的概念，他以阿富汗為例，雖然美軍一直贏，但今天證明美國沒有統治阿富汗，所以要重新定義台灣「勝戰」的方法，就是讓敵人佔據台灣的任務失敗，也讓敵人無法把政治力量散布到台灣每個地方、沒有統治的能力，就是定義的成功。

全民防衛 對中共「拒止式嚇阻」

李喜明十七日出席中研院社會學研究所國際學術工作坊，討論「整體防衛構想下，台灣軍隊與社會關係的挑戰」。

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李喜明說，中共領導人習近平上任以來提出「中國夢」，但如果缺少「統一台灣」這一塊，就沒有資格談民族偉大復興。

因此，李表示，台灣唯一的方式就是讓中共做不了；從國家安全戰略角度，對戰爭的態度有三個，第一個是預防它，預防戰爭發生，第二個是嚇阻它，讓它不敢動，若嚇阻失敗，就想辦法不讓它達到目的。

海軍將領出身的李喜明指出，中共國防支出一年超過兩千億美元，成為全世界最大海軍，台灣國防支出一年約一百二十億美元，差不多是二十倍，「你想想怎麼去打贏它，不要講那些讓人聽不下去的話」。

李喜明主張，台灣應改革後備部隊，雖無法阻止中國侵台的野心，但應該用社會的力量、也就是「全民防衛」，讓共軍無法佔據台灣，而形成對中共的「拒止式嚇阻」。

李喜明表示，國防的投資應該是為了避免戰爭，如果台灣社會沒有防衛組織，對中共毫無嚇阻力，政府應該提出好的、可行的制度，讓一般民眾跟海巡、消防一起積極參與後備的訓練，讓有意願的民眾有機會即時參與國土防衛任務。

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