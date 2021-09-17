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    神學士組閣談判爆槍戰！消息人士曝內幕 鴿派落敗被邊緣化

    消息人士爆料，神學士組閣談判爆衝突，共同創始人巴拉達（見圖）遭揮拳，肢體衝突演變成雙方互相開槍。（法新社檔案照）

    消息人士爆料，神學士組閣談判爆衝突，共同創始人巴拉達（見圖）遭揮拳，肢體衝突演變成雙方互相開槍。（法新社檔案照）

    2021/09/17 23:31

    〔編譯管淑平／綜合報導〕阿富汗激進組織「神學士」（Taliban，或譯塔利班）政府與西方的關係，受到國際關注。日前消息指出，在神學士組閣談判中，強硬派與溫和派爆衝突，現在消息人士進一步透露，當時雙方不僅大打出手，還演變成槍戰，在巴基斯坦情報單位力挺鷹派下，被外界視為溫和派代表人物的巴拉達（Mullah Abdul Ghani Baradar）在談判中落居下風，並且現在被邊緣化。

    《彭博》17日報導，巴拉達是外界對神學士最熟悉的面孔，率領與美國的和談，也在8月底美國自阿富汗撤軍最後階段，經常代表神學士對外發言。消息人士說，9月初神學士在喀布爾總統府內舉行組閣談判，會中爆發槍戰，巴拉達遭組織內強硬派「哈卡尼網絡」（Haqqani Network）的一名領導人攻擊。

    巴拉達在神學士籌組政府過程中，力推納入非神學士的領袖和少數族裔，成立廣納各方的包容性政府，以利被國際接受；會中難民事務部長哈利爾．拉曼．哈卡尼（Khalil ur-Rahman Haqqani）一度從座位上站起來，向巴拉達揮拳。兩人的保鏢隨即加入這場肢體衝突，演變成雙方互相開槍，造成一些人死傷。

    消息人士說，儘管巴拉達並未受傷，但是那次事件後，他就離開首都，到神學士大本營坎達哈，找最高領袖艾昆薩達（Haibatullah Akhundzada）。

    消息人士說，當時人在喀布爾的巴基斯坦情報局領導人，支持哈卡尼，而非巴拉達。最後由較不為外界所知的艾昆德（Mullah Mohammad Hassan Akhund）出線，擔任過渡政府總理，而非巴拉達，就是因為艾昆德與伊斯蘭馬巴德政府關係比較好，也不會威脅哈卡尼派。

    神學士7日公布的政府人事，全由神學士人士出任，其中帕什圖族掌握了90％的職位，哈卡尼家族佔了4個職位，包括哈卡尼網絡領導人希拉傑丁．哈卡尼（Sirajuddin Haqqani）擔任內政部長。

    日前媒體即對巴拉達突然從公眾視野消失，多有揣測，但是神學士和巴拉達均否認組織失和。神學士發言人卡里米（Bilal Karimi）回應最新這份報導，表示巴拉達「沒有被邊緣化，我們正在期待他快點回來」。巴基斯坦軍方尚未回應這項報導。

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