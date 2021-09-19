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    法國火大痛批美國和澳洲撒謊 酸英國投機主義

    澳洲與美國、英國締結新的「澳英美三方安全夥伴」聯盟，並放棄採購法國製造的12艘柴電動力潛艦，引發法國強烈不滿，法國外交部長勒德里安（見圖）18日指責澳大利亞和美國說謊。（美聯社）

    澳洲與美國、英國締結新的「澳英美三方安全夥伴」聯盟，並放棄採購法國製造的12艘柴電動力潛艦，引發法國強烈不滿，法國外交部長勒德里安（見圖）18日指責澳大利亞和美國說謊。（美聯社）

    2021/09/19 08:18

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲與美國、英國締結新的「澳英美三方安全夥伴（AUKUS）」聯盟，並放棄採購法國製造的12艘柴電動力潛艦，引發法國強烈不滿，法國總統馬克宏17日決定召回駐美和駐澳大使以示抗議，法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）18日更痛批盟邦之間爆發「嚴重危機」，並指責澳大利亞和美國說謊，強調這些國家撒謊、兩面手法以及嚴重違背信任和鄙視是行不通的。他也酸英國向來是投機主義，因此「沒有必要」特地招回駐英大使。

    美、英、澳洲15日宣成立「澳英美三方安全夥伴聯盟（AUKUS）」，英美將協助澳洲發展核能潛艦，使得本已取得潛艦訂單的法國被犧牲，法國感受遭到盟友背叛，憤然召回駐美、駐澳大使。法國外交部長勒德里安17日指出，法、澳兩國2016年以來的潛艦計畫被拋棄是「不被盟友和夥伴接受的行為」，亦警告相關後果將影響法國對盟邦、夥伴關係的看法，甚至是印太地區在歐洲眼中的重要性。

    勒德里安18日對法國第2電視台（France 2）表示，盟邦之間正在爆發「嚴重危機」，這也是美國和法國關係史上，法國首度召回大使返國諮商，他強調這是一種嚴重的政治行動，彰顯兩國間存在危機的嚴重性，目的是為了凸顯法國有多麼不高興，並重新評估要如何捍衛法國的利益。

    勒德里安也指責澳大利亞和美國說謊，並批這些國家「存在撒謊、兩面手法以及嚴重違背信任和鄙視」，強調「你不能在聯盟內搞這種把戲，那是行不通的。」

    針對為何目前並未召回駐英國大使，勒德里安則稱「沒有必要」，並酸英國向來是投機主義，沒有必要召回法國駐英大使進行說明。

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