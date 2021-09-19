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    免疫橋接是可接受的武肺疫苗試驗法 跨國醫藥聯盟認可

    AZ（左上起順時鐘）、嬌生、BNT及莫德納疫苗。（法新社檔案照）

    AZ（左上起順時鐘）、嬌生、BNT及莫德納疫苗。（法新社檔案照）

    2021/09/19 00:06

    〔編譯管淑平／綜合報導〕由英國、澳洲、加拿大和新加坡、瑞士主管機關組成的跨國醫藥聯盟Access Consortium，宣布採用與現行疫苗比對抗體值的「免疫橋接」（immuno-bridging）進行臨床試驗，是在授權武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗上「可被接受的方式」。

    《歐洲醫藥評論期刊》（European Pharmaceutical Review）16日報導，國際藥物法規主管機構聯盟（ICMRA）6月間召集工作小組討論武肺疫苗的開發，重點放在免疫橋接研究，因為在一些國家難以針對武肺疫苗進行傳統的安慰劑對照試驗；ICMRA認為，有正當理由且設計得宜的免疫橋接研究，是授權武肺疫苗時可被接受的方法。

    而Access Consortium成員認同ICMRA這項結論，認為已獲授權之武肺疫苗的研究，已有足夠證據可支持使用中和抗體效價，作為跨平台免疫橋接臨床試驗的主要評估指標。

    正在力拚疫苗自主的南韓政府，今年6月修訂疫苗第三期臨床試驗規範，藥廠只需召募4000名自願者，即可以免疫橋接方式進行三期臨床，並批准不同類疫苗的跨平台比較。傳統三期臨床試驗至少需要1萬名自願者參與試驗。

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