尼斯湖水怪現身？聲納畫面曝「水下20公尺」出現巨物

英國男子斯坎倫上月26日與家人遊歷尼斯湖，聲納在水下20公尺處探測到長3到4公尺的巨物，這起目擊紀錄目前已被「尼斯湖水怪官方目擊登記冊」收錄。（圖取自Official Loch Ness Monster Sightings Register、美聯社檔案照）

2021/09/18 20:17

〔即時新聞／綜合報導〕英國尼斯湖水怪又新增目擊紀錄，英國男子斯坎倫（Brandon Scanlon）上月26日與家人遊歷尼斯湖，聲納在水下20公尺處探測到長3到4公尺的巨物，這起目擊紀錄目前已被「尼斯湖水怪官方目擊登記冊」（Official Loch Ness Monster Sightings Register）收錄。

綜合外媒報導，斯坎倫8月26日與家人到尼斯湖渡假，當天乘坐「尼斯湖水怪號」遊船，發現船上安裝的聲納儀器探測到水下有不明物體，他將聲納畫面拍下後詢問船長，得到的答覆是「水下20公尺處有3到4公尺的物體」。

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「尼斯湖水怪官方目擊登記冊」將斯坎倫的目擊紀錄列為今年第5起水怪目擊事件；前4起分別發生在7月30日、7月26日、7月19日、6月2日，其中1起拍到水上的凸出物，另外1起則是目擊者繪圖呈現凸出湖面的物體高約45公分、長約3公尺至3.6公尺；有2起目擊事件回報者並無提供影片、照片。

許多人認為，尼斯湖水怪是生活在千萬年前的蛇頸龍，牠的體長約為3公尺至4公尺，紐西蘭奧塔哥大學（University of Otago）的喬姆梅爾（Neil Gemmell）教授曾於2019年對尼斯湖水域進行遺傳學研究，找出3000個物種的DNA，得到的結論是「不能排除湖裡的鰻魚已經長到了一個極端的大小」。

斯坎倫8月26日乘坐「尼斯湖水怪號」遊船，發現聲納儀器探測到水下有不明物體，詢問船長後得知「水下20公尺處有3到4公尺的物體」。（圖取自Official Loch Ness Monster Sightings Register）

7月30日有目擊者繪圖呈現凸出湖面的物體高約45公分、長約3公尺至3.6公尺。（圖取自Official Loch Ness Monster Sightings Register）

7月26日有遊客拍到尼斯湖湖面突出物。（圖取自Official Loch Ness Monster Sightings Register）

英國尼斯湖水怪之謎至今仍未解開。（美聯社檔案照）

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