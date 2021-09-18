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    駐里約熱內盧總領館遭擲爆裂物 中國氣炸：嚴厲譴責

    當地時間16日晚間，中國駐巴西里約熱內盧總領館遭擲不明爆裂物，黑衣男子犯行遭監視器畫面「全都錄」。（翻攝自YouTube@海客新聞）

    當地時間16日晚間，中國駐巴西里約熱內盧總領館遭擲不明爆裂物，黑衣男子犯行遭監視器畫面「全都錄」。（翻攝自YouTube@海客新聞）

    2021/09/18 17:03

    〔即時新聞／綜合報導〕當地時間16日，中國駐巴西里約熱內盧總領事館驚傳遭不明人士投擲爆裂物，造成建築輕微受損，中方17日發聲明嚴厲譴責此惡劣暴力事件，表示已要求相關單位展開徹查，當局另發布安全警示，提醒在巴西的中國國民加強防範措施。

    綜合中媒報導，巴西當地時間16日晚間9時48分，一名配戴口罩及鴨舌帽的黑衣男子行經中國駐里約熱內盧總領事館，下秒回頭朝大門丟擲不明爆裂物後逃跑，警方獲報到場蒐集爆炸殘留物，並根據監視器畫面展開搜捕。據悉，事件造成領事館建築部分受損，幸無人員傷亡。

    對此，中國駐里約熱內盧總領館17日發出聲明表示，中方嚴厲譴責此次惡劣的暴力事件，已與巴西有關部門保持密切溝通，要求即刻展開全面調查，逮捕嚴懲非法份子，並杜絕類似事件再次發生。

    聲明提及，中方希望巴西政府根據《維也納領事關係公約》等國際公約，採取確實措施加強保護中國外交機構及人員，確保其安全與尊嚴不受侵犯。

    此外，中國駐巴西大使館同日亦發布安全警示稱，目前巴西安全情勢複雜，極端暴力事件有所增加，提醒在巴西的中國機構、企業及國民加強防範，確保生命和財產安全。

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