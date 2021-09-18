網愛腹肌「高富帥」被詐30萬 警方和她看到本尊後都傻爆眼...

梁男為了取信及取悅對方，常常傳出惹火的「健身影片。」（圖擷取自微博）

2021/09/18 14:55

〔即時新聞／綜合報導〕網路交友除了陷阱多，也很常讓人陷進漩渦！中國上海一位年輕女子，透過交友軟體結識「高富帥」的腹肌男子，對方經常捎來惹火的「健身影片」，逗得她春心蕩漾，深深地愛上對方，2個月內借出7萬人民幣（約新台幣30.1萬）後，才發現上當，報警抓到詐騙者後才得知對方是「豐腴」的宅男，瞬間心碎。

綜合中媒報導，中國上海嘉定一名唐姓女子，5月透過交友軟體結識梁姓帥哥後，便陷入「感情漩渦」，梁男為了取信及取悅對方，常常傳出惹火的「健身影片」供唐女觀看，把她逗弄地「花枝亂顫」，深信自己愛上了「高富帥。」

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報導提到，眼見唐女被愛情沖昏頭，梁男便開始藉故以「薪水沒發」與「妹妹生病」等藉口，5到7月間，前前後後向唐女借到了7萬人民幣（約新台幣30.1萬），僅歸還3000人民幣（約新台幣1.3萬元）後，便將唐女的帳號封鎖。

報導指出，被騙的唐姓女子遂而報警求助，警方根據線報本月6日逮捕梁男，看到本尊後也超傻眼，對方不是「腹肌高富帥」就算了，模樣竟與健身影片中的長相「南轅北轍」，是名重達135公斤的「豐腴網咖宅。」

報導指出，被捕時梁男身上飄散異味，基於人道因素考量，警方也自掏腰包提供他洗澡、購入新衣服，目前他已被依詐騙等罪，遭當地公安處以刑事拘留。

未料警方循線抓到人時，才發現對方是重達135公斤的「豐腴網咖宅。」（圖擷取自微博）

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