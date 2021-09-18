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    美軍坦承喀布爾空襲出包 錯認目標誤殺10平民

    美五角大廈承認上月發動的無人機空襲是一場「悲劇性錯誤」。（路透）

    美五角大廈承認上月發動的無人機空襲是一場「悲劇性錯誤」。（路透）

    2021/09/18 07:37

    〔即時新聞／綜合報導〕美國上月對在喀布爾機場發動恐攻的伊斯蘭國地區分支「呼羅珊伊斯蘭國（Islamic State-Khorasan，ISIS-K）」進行無人機空襲，當時即傳出有平民遭殺害。美軍如今承認確有此事，強調這是一場「悲劇性的錯誤」，會從中檢討改進並提出賠償。

    負責指揮阿富汗撤離任務的美軍中央司令部司令麥肯錫（Frank McKenzie）當地時間週五在記者會上表示，8月29日針對一名有立即性威脅的IS自殺炸彈客所發動的空襲，造成10名平民死亡，其中有7名是兒童。

    麥肯錫說，「在執行空襲的當下，我有十足的信心能為喀布爾機場的部隊剷除立即性威脅，但我們的調查結果顯示，這次的空襲是一場悲劇性的錯誤。」還說死者當中應無人與ISIS-K有關，或是對美軍有直接威脅。

    美國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）聲明指出，原先以為與ISIS-K有關聯的男子阿瑪迪（Zemari Ahmadi），最後也證實是一名任職於非營利組織「營養與教育國際」（Nutrition and Education International）成員，他在事發當日的活動完全無害，也與美軍所認定的立即性威脅毫無關係，「我們為此道歉，也會努力從這場駭人的錯誤中學習。」

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