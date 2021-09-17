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    美景恐不復見！夏威夷市長：估明年拆除「海庫階梯」

    夏威夷著名的觀光景點「海庫階梯」，恐將在明年被拆除。（圖擷取自travelholicq推特）

    夏威夷著名的觀光景點「海庫階梯」，恐將在明年被拆除。（圖擷取自travelholicq推特）

    2021/09/17 11:43

    〔即時新聞／綜合報導〕美國夏威夷歐胡島（Oahu）上著名的「海庫階梯（Haiku Stairs）」，有著「通往天堂的階梯（Stairway to Heaven）」美譽，自1987年封閉至今，仍有不少探險者與遊客試圖登頂，但因非法闖入及意外頻傳，恐將在明年被拆除，走入歷史。

    根據《CNN》報導，1942年，美國海軍為了建立海庫廣播電台，遂而在卡內奧赫（Kaneohe）的山區打造「海庫階梯」，一共3922階，總長度為2800英尺（約853公尺），沿途風景優美，雲霧繚繞，頗受當地居民推崇。

    報導提到，1987年，隨著美軍海庫廣播電台關閉，階梯步道也禁止使用，但仍有不少徒步旅行者、Youtuber及熱衷探險人士，違法闖入，近年來更發生多起意外。最近，一位24歲青年，才因非法進入階梯，造成膝蓋受傷，不得已得用直升機吊掛下山。

    報導指出，夏威夷檀香山市議會（Honolulu City Council）奇亞娜（Esther Kia'āina）議員表示，由於「海庫階梯」非法入侵事件頻傳，造成該市財政重大負擔，也影響了附近居民的生活品質，因此將提案拆除，議會已於8日無異議通過決議。

    目前拆除決議案已呈交夏威夷市長布朗迪（Rick Blangiardi），他將有2個月的時間決定是否拆除「海庫階梯」，外界預期他有望批准決議，同時撥出100萬美元（約新台幣2772萬）市政預算，支應拆遷費用。

    夏威夷市長布朗迪（圖中），已收到市議會拆除「海庫階梯」的決議案，他將有2個月的時間評估拍板。（圖擷取自MayorRickHNL市長官方推特）

    夏威夷市長布朗迪（圖中），已收到市議會拆除「海庫階梯」的決議案，他將有2個月的時間評估拍板。（圖擷取自MayorRickHNL市長官方推特）

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