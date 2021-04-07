遏中多層艦隊 美新艦駐夏威夷

美國海岸防衛隊巡防艦「金博爾號」，二月底與日本海上保安廳巡邏艦「秋津島號」，在小笠原群島附近聯合演練。 （取自金博爾號「臉書」專頁）

2021/04/07 05:30

美海岸防衛隊部署西太

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國漁船在南海牛軛礁集結一事，被菲律賓抨擊為企圖透過「海上民兵」強佔島礁，益發凸顯中國對海洋秩序的威脅。美國海岸防衛隊（USCG）去年以來開始在西太平洋部署，執行海上安全任務，並已調派最精良的傳奇級巡防艦「金博爾號」（Kimball）和較小型的快速反應巡防艦「約瑟夫．蓋札克號」（Joseph Gerczak）進駐夏威夷檀香山，在打擊非法捕魚之餘，抗衡日益擴大的中國影響力。

美海軍戰鬥艦在東太聯合操練

與此同時，美國太平洋艦隊五日發布聲明指出，美國海軍獨立級濱海戰鬥艦「杜爾沙號」（USS Tulsa），四日與USCG巡防艦金博爾號在東太平洋舉行聯合操練，藉此訓練雙方在共同場域的整合行動。金博爾號指揮官哈里森（Holly Harrison）表示，該艦近數月來都在大洋洲與區域盟邦進行支持海洋秩序和漁業保護的行動，而與杜爾沙號的共同演練，更展示美國所有海軍力量準備好支援夥伴、對抗惡意行徑。

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已在檀香山部署5艘快速反應巡防艦

美國軍事網站「Military.com」五日指出，USCG已在檀香山部署五艘快速反應巡防艦，金博爾號和約瑟夫．蓋札克號為艦隊的「主力」。其中，金博爾號二月中在菲律賓海巡邏時，首次進行海上登船任務，為「藍色太平洋行動」（Operation Blue Pacific）一環，旨在維護該地區穩定；二月底也與日本海上保安廳巡邏艦「秋津島號」在小笠原群島附近進行聯合演練，並在三月初搭載兩名美軍陸戰隊員，在小笠原群島的硫磺島舉行第二次世界大戰紀念儀式。

中集結海軍海警海上民兵侵略

值得注意的是，美國海軍、陸戰隊和海岸防衛隊去年十二月發布名為「海上優勢」（Advantage at Sea）的三軍海事戰略，強調本世紀以來，三個軍種目睹中國海軍力量不斷增強，以及俄羅斯日益侵略性的行為，中國更結合海軍、海警、海上民兵和偽裝成民用船隻的海軍輔助船，組成「多層艦隊」（multilayered fleet），尤其中國海上民兵的規模達三千多艘船，在公海和他國主權海域積極進行侵略行動，「中國必須對管理本國船隻負起更多責任」。

「海上優勢」戰略強調，美國三種海軍力量的整合，包括執法、漁業保護和海洋安全等，是最適合與中國競爭的一股力量，尤其USCG將成為許多易受脅迫國家首選的海上安全夥伴。此外，除了夏威夷，USCG也已在關島部署兩艘最新型的快速反應巡防艦，預計今年夏天部署第三艘。

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