功過相抵不拆蔣介石銅像？ 謝志偉：劈成一半，也是個辦法

行政院促轉會公布中正紀念堂轉型方案，規劃改成「反省威權歷史公園」，並移除大廳內蔣介石銅像。（中央社）

2021/09/11 22:47

〔即時新聞／綜合報導〕行政院促轉會公布中正紀念堂轉型方案，規劃改成「反省威權歷史公園」，並移除大廳內蔣介石銅像，引發藍營不滿，國民黨主席江啟臣強烈反對，還向台北市長柯文哲喊話設法阻止。對此，駐德代表謝志偉表示，若有人認為蔣介石「功過相抵」因此不用拆除銅像，那他認為「劈成一半也是個辦法，兼顧象徵與真實」。

謝志偉在臉書表示，幾年前，某媒體刊載了一篇專訪某外省籍綜藝界教父級人物的文章，裡面有一段對話令他印象深刻，至今難忘，那段文字的精準措詞用語他已經忘了，但是大意仍記得如下：

請繼續往下閱讀...

媒體記者問：

您的戲劇創作能力真是令人驚嘆。

大咖：

可能來自遺傳吧。我父親是老芋仔。我們住在南部。有一次我在學校闖了禍，要被退學。結果，我父親就當著我的面去村裏電話室，假冒是某部隊長官打電話給（台灣人）校長。

我看著他用濃濃的山東（東北？）腔對著電話那頭的校長說：『我是XXX 部隊長，XXX的爸爸。我兒子說，學校要把他退學，有這事嗎？』- 還真像回事！

講完電話後，我父親要我別害怕，說：『孩子，沒事了。』」。

謝志偉說，當時他讀到這段描述時，心理立即想著：「算起來就是1947年二二八之後、1949後戒嚴的年代。經過一場屠殺，那時任何一個台灣人，即便是校長，接到大陸腔（中國腔），且是軍人的電話，不管是什麼軍階，能不心裏發毛，兩腿擅抖者幾稀矣？」

謝志偉透露，他會想起這篇報導，正是因為讀到促轉會建議或作成決定要「移除中正紀念堂裏的蔣介石銅像」，一時之間，藍營上下、老少激烈反對，各種理由紛紛出籠。

謝志偉指出，因此他以上述那篇報導為例，誠心請反對拆除銅像的人思考，「為例不論你們所認定的老蔣之功過如何，凡知道他對台灣人（本省、外省、原住民）所犯下之罪孽的人（你們都不得不承認），何忍再讓這尊超級巨大銅像繼續日夜羞辱、刺激著所有受害者及其家人，還有一個亟需走向自由光明的社會？」

謝志偉提到，有人說蔣介石「功過相抵」因此不要拆除銅像，他則認為，若不能移除，劈成一半也是個辦法，兼顧象徵與真實，「我估計，有轉型正義的曲折故事可說，會是另個真正有深度意涵的國際觀光賣點」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法