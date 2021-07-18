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    黑歷史曝光！東京奧運作曲家曾霸凌身障同學 逼全裸手淫、吃屎

    東京奧運開幕在即，身為開幕、閉幕式作曲家之一的小山田圭吾，近日卻被挖出過去受訪時自曝霸凌身障同學。（法新社）

    東京奧運開幕在即，身為開幕、閉幕式作曲家之一的小山田圭吾，近日卻被挖出過去受訪時自曝霸凌身障同學。（法新社）

    2021/07/18 23:45

    〔即時新聞／綜合報導〕日本音樂人小山田圭吾參與東京奧運幕後工作，身為開幕、閉幕式作曲家之一，近日卻被挖出過去曾自曝年輕時霸凌身障同學，逼迫對方全裸手淫及吃屎等不堪情節，談到此事時，小山田圭吾雖譴責自己「真的很過分」，但態度一派輕鬆，舊日畫面重新被翻出引發大眾撻伐，有日本網友已發起連署，要求東奧開除小山田圭吾，而小山田圭吾也連忙發表聲明道歉，但表示暫時不會退出。

    日媒報導，52歲的音樂人小山田圭吾過去受訪的片段近日被挖出，當時他談到，自己過去就讀的學校霸凌問題嚴重，他自己就曾身為加害者。他說，他曾逼迫同學脫光光，綁上繩子當眾手淫、吃大便，他還模仿摔角招式抱住對方往後摔，小山田圭吾笑稱，「現在想想真的很過分，想藉機向對方道歉」。

    受訪片段被挖出後，此事立刻在日本社群媒體「炎上」，網友撻伐之餘，也發起線上連署，要求東京奧運暨帕運委員會將他開除。發現事態嚴重後，小山田圭吾在推特發表聲明鄭重道歉，表示自己對於過去言言長期抱有罪惡感，至今不對外說明，是非常愚蠢的自我保護心態，他要誠心、由衷的對此表達歉意。

    不過，小山田圭吾考量東奧在即，各方因素綜合下，暫時不會離開作曲團隊，東京奧運委員會也說，雖然沒有掌握到小山田圭吾過去言行，也認為他的做法的確不能被接受，但小山田對開幕式貢獻巨大，希望他能持續到最後，盡力做好準備。

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