癌母胸痛吐血身亡 8歲兒以為「睡著了」伴屍一夜

馬來西亞一名罹癌婦女凌晨在家中病逝，但8歲兒子不知情，仍在旁陪著母親伴屍一夜。（圖取自臉書/Nur Fitri Damia）

2021/07/18 20:15

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞一名婦女罹患肝癌一直臥病在床，日前凌晨突然胸痛，8歲的兒子見狀上前陪伴並乖巧地替母親按摩手和胸口，可是接著婦女開始吐血，隨後病逝，但兒子不知道母親已經過世，還在房裡伴屍一夜，令人鼻酸。

大馬媒體《星洲網》報導，42歲的罹癌婦女住在哥打白沙羅一處提供低收入戶居住的組合屋內，她和前夫生了7個孩子，其中3個孩子和她同住，婦女過世後，因當地武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐，多數鄰居都不敢出門幫忙，只有平常就很照顧婦女一家的2名鄰居願意出手相助。

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鄰居聯繫了馬來西亞葬禮管理隊執行經理默罕默德．拉菲烏丁（Muhammad Rafieudin）來處理死者的遺體與後事，拉菲烏丁指出，男童向他說，「昨晚是我負責照顧媽媽，直到媽媽睡了，我才在旁邊睡下」，男童根本不知道那是他最後一次陪著母親。

拉菲烏丁說，男童得知媽媽過世後十分傷心，緊緊抱住母親，手裡還拿著玩具。

拉菲烏丁還表示，死者的前夫得知死訊後，有出面協助處理後事，但因他的家中已有2名親人染疫過世，已付不起安葬費，拉菲烏丁向死者前夫強調，管理隊會負責所有費用，目前該名婦女已順利下葬。

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