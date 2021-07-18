為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    癌母胸痛吐血身亡 8歲兒以為「睡著了」伴屍一夜

    馬來西亞一名罹癌婦女凌晨在家中病逝，但8歲兒子不知情，仍在旁陪著母親伴屍一夜。（圖取自臉書/Nur Fitri Damia）

    馬來西亞一名罹癌婦女凌晨在家中病逝，但8歲兒子不知情，仍在旁陪著母親伴屍一夜。（圖取自臉書/Nur Fitri Damia）

    2021/07/18 20:15

    〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞一名婦女罹患肝癌一直臥病在床，日前凌晨突然胸痛，8歲的兒子見狀上前陪伴並乖巧地替母親按摩手和胸口，可是接著婦女開始吐血，隨後病逝，但兒子不知道母親已經過世，還在房裡伴屍一夜，令人鼻酸。

    大馬媒體《星洲網》報導，42歲的罹癌婦女住在哥打白沙羅一處提供低收入戶居住的組合屋內，她和前夫生了7個孩子，其中3個孩子和她同住，婦女過世後，因當地武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐，多數鄰居都不敢出門幫忙，只有平常就很照顧婦女一家的2名鄰居願意出手相助。

    鄰居聯繫了馬來西亞葬禮管理隊執行經理默罕默德．拉菲烏丁（Muhammad Rafieudin）來處理死者的遺體與後事，拉菲烏丁指出，男童向他說，「昨晚是我負責照顧媽媽，直到媽媽睡了，我才在旁邊睡下」，男童根本不知道那是他最後一次陪著母親。

    拉菲烏丁說，男童得知媽媽過世後十分傷心，緊緊抱住母親，手裡還拿著玩具。

    拉菲烏丁還表示，死者的前夫得知死訊後，有出面協助處理後事，但因他的家中已有2名親人染疫過世，已付不起安葬費，拉菲烏丁向死者前夫強調，管理隊會負責所有費用，目前該名婦女已順利下葬。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    馬來西亞父母相繼染疫逝世 留下5名確診孤兒
    2021/06/09 14:18

    馬來西亞父母相繼染疫逝世 留下5名確診孤兒
    喪禮群聚擴大！她下葬後家屬才知染疫 弔唁者有10人確診
    2021/06/05 14:54

    喪禮群聚擴大！她下葬後家屬才知染疫 弔唁者有10人確診
    父女入住同醫院 因隔離錯過最後一面
    2021/05/30 23:55

    父女入住同醫院 因隔離錯過最後一面
    「如果媽媽沒有醒來，不要自責」 染疫母插管前叮囑惹哭網友
    2021/05/22 23:43

    「如果媽媽沒有醒來，不要自責」 染疫母插管前叮囑惹哭網友
    國際今日熱門
    武漢肺炎》英美「酒精性肝病」患者激增 專家：與在家飲酒有關
    2021/07/17 21:48

    武漢肺炎》英美「酒精性肝病」患者激增 專家：與在家飲酒有關

    敘利亞內戰不斷、經濟崩盤…阿薩德大選大勝 4連任就職
    2021/07/18 00:31

    敘利亞內戰不斷、經濟崩盤…阿薩德大選大勝 4連任就職

    慘遭鯊魚咬掉1條腿！ 美國女仍樂觀呼籲護鯊愛護海洋
    2021/07/18 00:57

    慘遭鯊魚咬掉1條腿！ 美國女仍樂觀呼籲護鯊愛護海洋 影片

    阿富汗駐巴基斯坦大使女兒遭綁架 凌虐拷打後放人
    2021/07/17 23:23

    阿富汗駐巴基斯坦大使女兒遭綁架 凌虐拷打後放人

    東京奧運2020

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播