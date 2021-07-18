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    巴炸死9人案胡錫進嗆「雖遠必誅」 中國網友狠酸：誅美軍了嗎？

    巴基斯坦恐襲案，9名中國人喪生，胡錫進叫囂「雖遠必誅」，卻反遭小粉紅嘲諷。（圖擷取自微博）

    巴基斯坦恐襲案，9名中國人喪生，胡錫進叫囂「雖遠必誅」，卻反遭小粉紅嘲諷。（圖擷取自微博）

    2021/07/18 11:24

    〔編譯陳成良／綜合報導〕滿載中國工程人員的巴士14日在巴基斯坦遇襲造成多人死傷後，外媒分析巴國塔利班（Taliban，又譯神學士）組織分支涉有重嫌。中共官媒《環球時報》總編輯胡錫進日前才炫耀塔利班把中國當朋友，他16日在「環時銳評」針對巴國最新恐襲案發文，揚言「雖遠必誅」，沒想到反遭中國網友狠酸，「塔利班是我們好朋友」、「梅（美）軍機來台灣省了，遠嗎？誅了嗎？」

    這起事件共造成中國人員9死28傷，是巴基斯坦近年來造成中國人傷亡最嚴重的恐怖襲擊。今年4月間，巴國俾路支省首府奎達市一家豪華飯店發生爆炸案，造成5人死亡，當時下榻該飯店的中國駐巴基斯坦大使農融因為外出開會逃過一劫。巴基斯坦塔利班運動組織事後宣稱是他們所為，因此，外媒普遍推測最新恐襲恐與塔利班脫不了干係。

    阿富汗的塔利班組織9日宣稱已控制阿國85%的區域，還對中國以朋友相稱，沒想到胡錫進竟得意洋洋「炫耀」，不過他在16日的發文中隻字不提塔利班可能涉案，而是叫囂「中國人是惹不得、尤其殺不得的。誰向中國人下毒手都是自取滅亡。一句話：對我同胞實施恐怖襲擊者，雖遠必誅。」

    胡錫進的言論區雖有不少中國網友附和力挺，但在他微博留言區冷嘲熱諷的小粉紅也大有人在。有人提醒，「很有可能是老胡的朋友塔利班幹的」、「老胡好像是塔粉吧！是不是有點打臉」、「塔利班是我們的好朋友」、「才跟塔利班做了3天朋友，這就翻臉了？」「如果是塔利班幹的，建議犬決胡錫進！」

    胡錫進曾叫囂「美國軍機膽敢降落在台灣就要對台灣發動戰爭」，這件事也被中國網友翻舊帳，有人酸稱，「梅（美）軍機來台灣省了，遠嗎？誅了嗎？」「你又信口開河了，美軍機飛台即開打之系列」、「有本事和老美一樣直接宣戰嗎？」「老胡威武，希望對昨天（15日）再度開著軍機侵犯我國台灣領空的美國，也能雖遠必誅！」

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