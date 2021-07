美國華府槍擊案 6歲女童中彈亡、5成人受傷

2021/07/17 16:42

〔即時新聞/綜合報導〕美國華府16日晚間驚傳槍擊事件,造成一名6歲女童喪生,5名成人受傷,兇手目前還在逃。

據《CNN》報導,槍擊案發生在16日晚間11時(約台灣時間17日11時),地點位在華盛頓特區東南部。大都會警察局(Metropolitan Police Department)執行助理局長班尼迪克(Ashan Benedict)說,當地員警聽到槍響,趕到事發地點後,有民眾引領他們找到傷者。

報導指出,中彈的6歲女童被送往醫院但隨即宣告不治,另外還有3名男子和2名女子受傷,所幸並無生命危險。

班尼迪克說,目前尚未抓到兇手,仍努力調查中,「這城市存在太多槍枝暴力,盼民眾可提供線索協助警方」。

????????In the capital of the United States, Washington DC, an incident with the massive use of weapons is developing, during which casualties have been reported.

The police are working on the spot.

#USA pic.twitter.com/1WhybDhzD1