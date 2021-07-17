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    美國華府槍擊案 6歲女童中彈亡、5成人受傷

    美國華府16日晚間驚傳槍響，造成一名6歲女童喪生，5名成人受傷。示意圖。（美聯社）

    美國華府16日晚間驚傳槍響，造成一名6歲女童喪生，5名成人受傷。示意圖。（美聯社）

    2021/07/17 16:42

    〔即時新聞／綜合報導〕美國華府16日晚間驚傳槍擊事件，造成一名6歲女童喪生，5名成人受傷，兇手目前還在逃。

    據《CNN》報導，槍擊案發生在16日晚間11時（約台灣時間17日11時），地點位在華盛頓特區東南部。大都會警察局（Metropolitan Police Department）執行助理局長班尼迪克（Ashan Benedict）說，當地員警聽到槍響，趕到事發地點後，有民眾引領他們找到傷者。

    報導指出，中彈的6歲女童被送往醫院但隨即宣告不治，另外還有3名男子和2名女子受傷，所幸並無生命危險。

    班尼迪克說，目前尚未抓到兇手，仍努力調查中，「這城市存在太多槍枝暴力，盼民眾可提供線索協助警方」。

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