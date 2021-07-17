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    中國外交部駐港公署：美施壓制裁是廢紙一張

    美國16日首度發布香港商業警示，警告在北京實施港區國安法、反外國制裁法後，在香港營運可能面臨商譽、財務甚至法律風險。圖為1日香港主權轉移24週年，警方在港島銅鑼灣一帶高度戒備。（中央社）

    美國16日首度發布香港商業警示，警告在北京實施港區國安法、反外國制裁法後，在香港營運可能面臨商譽、財務甚至法律風險。圖為1日香港主權轉移24週年，警方在港島銅鑼灣一帶高度戒備。（中央社）

    2021/07/17 10:02

    〔中央社〕美國16日首度發布香港商業警示並宣布制裁中聯辦7名副主任。中國外交部駐港公署回應稱，美方的施壓制裁不過是「廢紙一張」，指美方的「霸淩行徑」蠻橫無理，港人在內的中國人必將反擊。

    中國外交部駐香港特派員行政公署16日發出聲明，指美國的商業警告是抹黑香港營商環境；稱港區國安法實施以來，香港社會秩序恢復，外國在港投資者有更加安全、穩定、可預期的營商環境。

    聲明以發言人名義指美方危言聳聽恐嚇在港外資，真正的圖謀是破壞香港繁榮穩定並危害中國國家安全。

    這名發言人說，美方的制裁等手段是蠻橫干預香港事務和中國內政，「這種施壓制裁的不義之舉再多再濫都不過是廢紙一張，阻撓不了『一國兩制』行穩致遠的堅定步伐和中華民族不可逆轉的復興大勢」。

    這名發言人說，中國全力推進實施「十四五」規劃（2021年到2025年）和粵港澳大灣區戰略，隨著國安法實施和完善選舉制度落地，香港國際金融、貿易、航運中心地位更加穩固，「『東方之珠』必將在融入國家發展大局中綻放更耀眼的光芒」；相信不持偏見的國際投資者都將從香港實際和自身在港利益出發，作出客觀判斷和理性選擇。

    聲明重申，香港事務是中國內政，香港繁榮穩定不容破壞，敦促美方懸崖勒馬，立即停止「反中亂港」的政治圖謀，停止肆意揮舞制裁大棒的霸淩行徑，停止以任何方式干預香港事務和中國內政。

    美國國務院、財政部、商務部與國土安全部16日聯合發布警示，提醒在香港營運或與遭制裁單位有接觸的美企，可能面臨4大類風險，包含「港區國安法」相關風險、資訊隱私風險、重要商業資訊透明與取得風險，及與遭制裁中港人士或單位接觸的風險。

    商業警示提醒，在沒有取得官方許可下，美國個人與實體不得與遭制裁單位有特定交易往來，違反者恐面臨民事與刑事罰；而根據中國6月實施的「反外國制裁法」，在港美企若遵守美國制裁措施，也恐遭受中國報復。

    美國財政部16日也將7名北京駐港聯絡辦公室副主任加入指定制裁名單（SDN），包括陳冬、何靖、盧新寧、仇鴻、譚鐵牛、楊建平與尹宗華。上榜官員在美資產會遭到凍結，美國人士一般也禁止與他們往來。

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