台海軍情》解放軍今起浙江外海大型軍演 距離台灣約243公里

2021/07/16 15:51

〔即時新聞/綜合報導〕中國軍事動作頻頻,中國海事局今天發佈演習通報,表示從今(16)日到21日,將在浙江省外海,也就是東海海域進行為期6天的大範圍軍演,距離台灣約135浬(約243公里)。

越南軍事記者Duan Dang在推特上表示,中國在和台、日間局勢逐漸緊張之際,選擇在東海舉行大型軍事演習,從他畫出的演習範圍,能得知這場為期6天的實彈軍演,距離台灣僅135浬(約243公里),距離釣魚島則為120浬(約222公里)。

中共海事局稍早發布航行警告「浙航警677/21」 ,透露從今天到21日,解放軍將在東海海域進行實彈演習,訓練範圍為以下九點連線水域範圍內:

(1)27-50.0N,121-07.0E

(2)28-14.0N,121-48.0E

(3)28-29.0N,122-00.0E

(4)29-03.0N,122-00.0E

(5)29-15.0N,122-15.0E

(6)29-15.0N,123-12.0E

(7)28-20.0N,123-12.0E

(8)27-26.0N,122-22.0E

(9)27-41.0N,121-07.0E

China to conduct major military exercises in the East China Sea amid rising tensions with Taiwan and Japan. pic.twitter.com/yj5t9ZuKU5