台海軍情》解放軍今起浙江外海大型軍演 距離台灣約243公里

中共海事局今天發佈演習通報，從今（16）日到21日，將在浙江省外海，也就是東海海域進行為期6天的軍演。（圖取自中國海事局網站）

2021/07/16 15:51

〔即時新聞／綜合報導〕中國軍事動作頻頻，中國海事局今天發佈演習通報，表示從今（16）日到21日，將在浙江省外海，也就是東海海域進行為期6天的大範圍軍演，距離台灣約135浬（約243公里）。

越南軍事記者Duan Dang在推特上表示，中國在和台、日間局勢逐漸緊張之際，選擇在東海舉行大型軍事演習，從他畫出的演習範圍，能得知這場為期6天的實彈軍演，距離台灣僅135浬（約243公里），距離釣魚島則為120浬（約222公里）。

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中共海事局稍早發布航行警告「浙航警677/21」 ，透露從今天到21日，解放軍將在東海海域進行實彈演習，訓練範圍為以下九點連線水域範圍內：

（1）27-50.0N，121-07.0E

（2）28-14.0N，121-48.0E

（3）28-29.0N，122-00.0E

（4）29-03.0N，122-00.0E

（5）29-15.0N，122-15.0E

（6）29-15.0N，123-12.0E

（7）28-20.0N，123-12.0E

（8）27-26.0N，122-22.0E

（9）27-41.0N，121-07.0E

China to conduct major military exercises in the East China Sea amid rising tensions with Taiwan and Japan. pic.twitter.com/yj5t9ZuKU5 — Duan Dang （@duandang） July 16, 2021

中國軍事動作頻頻，稍早中共海事局發佈演習通報，表示從今（16）日到21日，將在浙江省外海，也就是東海海域進行為期6天的大範圍軍演。越南軍事記者發文，指稱演習區域距離台灣約135海里（約243公里）。（翻攝自Duan Dang推特）

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