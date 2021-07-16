世衛秘書長籲中國透明 交出疫情初期原始資料

2021/07/16 00:54

〔中央社〕世界衛生組織秘書長譚德塞今天表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的疫源調查，因缺乏疫情最初在中國散播時的原始資料而面臨阻礙。他呼籲中國更加透明。

路透社報導，世界衛生組織（WHO）領導的團隊之前曾花費4週時間，與中國研究人員待在武漢市內和周邊地區。團隊3月發布聯合報告表示，病毒可能是從蝙蝠透過其他動物傳給人類。

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報告稱，病毒「透過實驗室事故外流，被認為是種可能性極低的途徑」。但美國等國家和若干科學家對此並不滿意。

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天在記者會上表示：「我們要求中國公開透明、加以配合。」

「對於數以百萬計受苦和病死之人，我們欠他們一個解釋。」

中國曾稱病毒可能是從武漢實驗室外洩的理論很荒謬，還曾多次表示，讓這項議題政治化將妨礙調查。

世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）另提到，譚德塞16日將對世衛194個成員國做簡報，主題為第2階段疫源研究提案。

萊恩告訴記者：「我們期待與中方同行合作進行該程序，秘書長將在明天會上向成員國概述相關措施。」

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