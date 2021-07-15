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    馬上被打臉！泰國醫院自稱已簽約買疫苗 BNT、輝瑞都否認

    泰國吞武里醫療集團董事長林鴻文（見圖）聲稱，將透過私人訂單簽約洽購2000萬劑BNT疫苗，但遭輝瑞、BioNTech雙雙否認。（資料照，路透）

    泰國吞武里醫療集團董事長林鴻文（見圖）聲稱，將透過私人訂單簽約洽購2000萬劑BNT疫苗，但遭輝瑞、BioNTech雙雙否認。（資料照，路透）

    2021/07/15 21:13

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒，疫苗需求呼聲上漲，私人經營的吞武里醫療集團（Thonburi Healthcare Group）董事長林鴻文（Boon Vanasin）今天（15日）稍早自稱，將簽一份武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）2000萬劑BNT疫苗私人合約，該集團股價應聲大漲；不過，馬上被輝瑞、BioNTech雙雙否認。

    綜合外媒報導，吞武里醫療集團是泰國最大的私人醫療集團之一，林鴻文今天宣布將和BioNTech簽約，可取得2000萬劑BNT疫苗，消息一出讓該集團股價上漲13％以上。

    不過，德國BioNTech今天回應，沒和吞武里醫療集團進行任何疫苗談判；美國輝瑞發言人也說，只和泰國衛生部門和疫情單位洽談疫苗。二方說法都和吞武里醫療集團有落差。

    被問及此事，林鴻文堅稱疫苗交易仍在進行，並稱：「我們沒有『直接』進行此事。」但拒絕詳細說明。

    泰國正值疫情延燒，目前仰賴AZ疫苗及中國科興疫苗，對mRNA疫苗需求提升，但訂購的大部分mRNA疫苗都要在今年第4季才能到貨。

    林鴻文一直勇於批評泰國政府的疫苗政策，早前他批評泰國政府藥品組織（Government Pharmaceutical Organization，GPO），作為幫私人醫院向國外訂購莫德納疫苗的中間者，取得了龐大的利益，對此GPO已對林鴻文提告誹謗。

    此外，林鴻文還批評泰國過度依賴AZ疫苗和科興疫苗，忽視了RNA疫苗，他也不滿泰國進口疫苗速度緩慢，因為疫苗採購必需透過國家機構。

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