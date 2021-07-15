武漢肺炎》擴產不如預期！ 泰：AZ要求延遲交貨6100萬劑疫苗

阿斯特捷利康藥廠以疫苗擴產不如預期為由，向泰國要求延遲交付6100萬劑泰製AZ疫苗。（路透）

2021/07/15 19:28

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）嚴峻，阿斯特捷利康（AstraZeneca）藥廠以疫苗擴產不如預期為由，向泰國政府要求延遲交付6100萬劑泰製AZ疫苗。

根據《路透》報導，泰國公共衛生部副部長沙提（Satit Pitutacha）今天（15日）表示，阿斯特捷利康向泰國政府提出要求，延遲交付預定在今天12月至明天5月交付的6100萬劑泰製AZ疫苗。

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泰國政府官員昨天才表示，政府擬限制泰製AZ疫苗出口，引發東南亞多國疫苗供給疑慮，今天阿斯特捷利康就以擴產不如預期為由，要求延遲支付AZ疫苗。

沙提表示，阿斯特捷利康在泰國的合作企業「Siam Bioscience」目前有能力每個月製造1500萬劑AZ疫苗，未來產能有機會擴大。目前阿斯特捷利康承諾將40％的產量交給泰國，但沙提認為不夠，將繼續談判，目標是每個月拿到1000萬劑疫苗，他表示原定的計畫就是如此。

對於泰國可能限制AZ疫苗出口，阿斯特捷利康昨天晚上表示，其疫苗生產對泰國週遭國家至關重要，這些國家疫情同樣在升溫，該公司將致力與泰國和東南亞各國政府合作，確保公平供應疫苗。

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